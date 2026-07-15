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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

İspanya'nın yıldızı, Deschamps'ın öfkesine yanıt verdi... Onunla alay mı etti?

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
M. Llorente
D. Deschamps
Fransa
İspanya
ABD

İspanya, Fransa'yı eleyerek finale yükseldi

İspanya'nın oyuncusu Marcos Llorente, dün Salı günü Dünya Kupası yarı finalinde iki takım arasında oynanan maçın ardından Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın hakemlikle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

İspanya, Fransa’yı 2-0 mağlup ederek önümüzdeki Pazar günü oynanacak final maçına yükseldi.

Maçın ardından Deschamps, “Bu konu hakkında fazla konuşmayacağım, yoksa mızmızlanan bir çocuk gibi görünürüm. Hakem, Dünya Kupası yarı final maçını yönetebilecek seviyede mi? Bunu karar vermek size kalmış” dedi.

Devamında şunları ekledi: “Mesele sadece penaltı ile sınırlı değil, birçok faktörün birleşiminden ibaret. Diğer maçlarda da benzer durumlar yaşadık, bazıları diğerlerinden daha karmaşıktı. Bu geceki hakemle bir sorunum yok, ama kendinize bu soruyu sorun.”

Bu açıklamalar, beklendiği gibi İspanyol tarafında tepki yarattı.

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 Karışık bölgede, Marcos Llorente yanıt verme gereği duydu.

"Fut Mercato" sitesine göre, Atlético Madrid oyuncusu şöyle konuştu: "Umurumda değil... Hakemden şikayet mi ettiler? Kazandık çünkü daha iyiydik."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bilmiyorum, belki de kendilerini mümkün olan her şekilde teselli etmeye çalışıyorlar."

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