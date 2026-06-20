İspanya'nın üstünlüğü ve Asya'dan sürprizler... Suudi Arabistan'ı neler bekliyor?

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşılaşarak yeni bir Asya maçı için hazırlanıyor. Bu maç, açılış turundaki kötü gidişatı telafi etmek ve eleme yarışındaki şansını yeniden kazanmak isteyen La Roja için büyük önem taşıyor.

Tarihsel ve teknik açıdan İspanya'nın lehine olan farklara rağmen, istatistikler La Roja'nın Dünya Kupası'nda Asya takımlarıyla oynadığı maçların her zaman kolay veya garantili olmadığını, aksine geçtiğimiz on yıllar boyunca pek çok sürpriz ve karmaşık sonuçlara sahne olduğunu ortaya koyuyor.

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İspanya milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında Asya takımlarıyla daha önce 7 maç oynadı ve bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlar, Matador’un Asya kıtasından gelen farklı futbol okulları karşısında birden fazla kez zorlandığını doğruluyor.

İlk karşılaşma 1990 Dünya Kupası’nda gerçekleşti; İspanya Milli Takımı grup aşamasında Güney Kore’yi 3-1 mağlup etmişti. Ardından 1994 turnuvasında iki takım 2-2 berabere kaldı. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde ise iki takım arasında golsüz bir beraberlik yaşandı ve İspanya, penaltı atışları sonucunda turu geçmeyi başardı.

2006 Dünya Kupası'nda İspanya, grup aşamasında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti; 2018 Dünya Kupası'nda ise İran'ı 1-0 yenerek Asya kıtasındaki takımlar karşısında göreceli üstünlüğünü teyit etti.

Ancak en büyük sürpriz 2022 Dünya Kupası’nda yaşandı; İspanya, turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri olarak Japonya’ya 1-2 yenildi. Bu yenilgi, Asya takımlarının artık büyük takımlarla başa çıkabildiğini ve onların hatalarını cezalandırabildiğini kanıtladı.

Suudi Arabistan maçı yaklaşırken, İspanya milli takımı tarihin tek başına kendisine avantaj sağlamayacağının farkında; zira Suudi Arabistan, Uruguay ile berabere kalmasının ardından morali yüksek bir şekilde maça girerken, Matador ise turnuvadaki ilk galibiyetini arıyor.

İspanya’nın itibarını geri kazanma arzusu ile Suudi Arabistan’ın sürprizlere devam etme hırsı arasında, bu karşılaşma, Matador’un Dünya Kupası’nda Asya takımlarıyla olan karmaşık hikayesine yeni bir bölüm eklemeye aday görünüyor.