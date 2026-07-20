İspanya'nın şampiyonluğunun ardından Avrupa basını: "Köpekbalığı ısırığı" serserileri susturdu

Avrupa basını, İspanya milli takımının New York’ta uzatmalarda Arjantin’i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci kez 2026 Dünya Kupası’nı kazanmasını kutladı ve bu zaferi, Pazar günü oynanan final maçı boyunca Arjantin milli takımının sergilediği sportmenlik dışı davranışlara karşı “futbolun zaferi” olarak nitelendirdi.

Büyük gazeteler, final maçının kağıt üzerinde çekici görünmesine rağmen sönük bir performans sergilediği ve şampiyonluk favorisi olarak beklentileri karşılayan “La Roja”nın zaferiyle sonuçlandığı konusunda hemfikir oldu; haberlerin çoğu ise Arjantinli oyuncuların sergilediği aldatıcı taktikler ve şiddet içeren davranışları kınamaya odaklandı.

İspanyol “Marca” gazetesi, üç ünlem işareti ile “Tarihin Kralları!!!” başlığını attı ve tek galibiyet golünü atan “kahraman” Ferran Torres’i övdü; aynı zamanda nihai sonucun bir ölçüde adaleti yansıttığını belirtti.

Juan Ignacio García Ochoa köşe yazısında şöyle yazdı: “Mesele sadece Dünya Kupası’nı kazanmak değil, futbolu kurtarmaktı,” ve ekledi: "Arjantin'in bu hile ve diğer aldatıcı taktik selinin ortasında, maçın İspanya'yı finale taşıyan her şeyden vazgeçmeye davet ettiği gibi göründüğü bir an vardı, ancak neyse ki İspanya bu cazibeye boyun eğmedi."

Madridli “AS” gazetesi ise “İlk seferki gibi” başlığıyla geçmişe duyulan özlemi işledi ve Leandro Paredes’in Eric García ile Javi’ye yönelik “üzücü” çifte faulüne sert eleştirilerde bulunmaktan çekinmedi. Héctor Martínez ise köşe yazısında kişisel bir üslupla şöyle yazdı: “19 Temmuz 2026’da neredeydik? Birkaç yıl sonra kendimize bu soruyu sorabileceğiz ve cevap şudur: Bilgisayarın başında, tahta gibi donmuş bir halde, alerji krizi değil, şiddetli bir futbol ateşi çekiyordum.”

Katalonya’da ise, aralarında haftalardır ayrılacağı söylentileri dolaşan ve galibiyet golünü atarak şampiyon olarak dönen Ferran Torres’in de bulunduğu 8 Barcelona oyuncusunun Dünya Kupası’nı kulübe getirmesiyle sevinç hakim oldu. “Sport” gazetesi, forvetin lakabına atıfta bulunarak “Köpekbalığı Isırığı” başlığını attı.

İngiltere’de ise İspanya’nın galibiyeti memnuniyetle karşılandı. “Daily Telegraph” gazetesi, “İspanya, utanç verici Arjantin’e karşı futbolun zaferi sayesinde Dünya Kupası’nı kazandı” başlığını attı ve başyazısının başında şunları ekledi: “Futbol 1, kurallara uymayanlar 0. Bu sonuca ulaşmak için uzatmalar gerekti, ama şükürler olsun ki spor galip geldi, İspanya Dünya Kupası’nı kazandı ve hepimiz daha güçlü çıktık, futbol da daha güçlü çıktı. İspanya’nın bu final maçını kazanması gerekiyordu.”

Tartışmaları kışkırtma eğilimiyle tanınan “Daily Mail” gazetesi ise, birinci sayfasını Leandro Paredes ile İspanyol oyuncular Javi ve Eric García arasındaki şiddetli kavgaya ayırdı ve “Dünya Kupası finali, son düdükle birlikte şiddetle sona erdi” başlığını attı; bu sahneyi “korkunç” olarak nitelendirdi.

"The Times" gazetesi ise "İspanya'nın oyun tarzı, Arjantin'in pervasızlığını gölgede bıraktı" görüşünü savundu; "Albirroja"nın pasif taktiklerine ve gol atma konusundaki isteksizliğine dikkat çekerek, Ferran Torres'in belirleyici golünün Lionel Messi için "acı bir son" olduğunu belirtti.

Fransız “L’Équipe” gazetesi ise “Yeni Krallar” başlığını attı ve rakiplerinin tutumuna rağmen İspanya milli takımının performansını övdü: “İspanya, hayal kırıklığı yaratan ve dağınık geçen maçı büyük ölçüde kontrol etti; ancak yine de geri adım atmadan veya ilkelerinden ödün vermeden kendi ritmini, niyetini ve top hakimiyetine dayalı futbol stilini dayatmayı başardı.”

"Le Parisien" gazetesi ise şöyle yazdı: "İspanya, bu senaryo ve oynamaya ilgisiz görünen Arjantin takımı üzerindeki bu hakimiyetle dünyayı avucunun içinde tutuyor; La Roja’nın zaferinden hayal kırıklığına uğrayan birini bulmak zor."

"Ouest-France" gazetesi maçı şu başlıkla özetledi: "Arjantin soğukkanlılığını yitirdi, Messi çöktü, İspanyollar sevinç içinde", "Le Figaro" gazetesi ise "La Roja’nın tam hakimiyeti"nden ve turnuvadaki en kötü performans olarak nitelendirilen Arjantinlilerin "sefaletinden" bahsetti.

İtalya’da ise “Gazzetta dello Sport” gazetesi şöyle yazdı: “İspanya, elbette İspanya, İspanya’nın galibiyetinden kaçış yok; bu final maçını sadece İspanya kazanabilir, çünkü Arjantin’in galibiyeti futbol için bir hakaret sayılırdı.”

"Tuttosport" gazetesi ise 120 dakika boyunca “maçın gidişatını baştan sona kontrol eden” İspanya milli takımının genel performansını övdü; “La Stampa” gazetesi ise “hayal kırıklığı yaratan” performansının ardından Lionel Messi’ye veda ederek şöyle yazdı: "Takım, bireysel oyuncuyu, dahiyi, sanatçıyı yendi."

Almanya’da ise akşamın ilk saatleri, Jürgen Klopp’un Alman milli takımının teknik direktörlüğüne getirilmesinin yarı resmi olarak duyurulmasına ayrılmışken, İspanya milli takımının “gecikmiş ödülü” kutlandı.

"Bild" gazetesi ise şöyle yazdı: "İspanyol yıldız Lamine Yamal, Lionel Messi'ye karşı nesiller arası mücadeleden galip çıktı." Gazete ayrıca Leandro Paredes'in çöküşüne ve maçın ardından yaşanan "şiddet sahnelerine" de manşet ayırdı.

"Kicker" gazetesi ise "beklenmedik şekilde zayıf kalan Arjantin"i anlamaya çalışırken, İspanya milli takımının "henüz zirveye ulaşmamış" ve "en iyi seviyesine henüz gelmemiş" olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda dünya futbolundaki hakimiyetini sürdürebileceğine işaret etti.