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spain Getty Images
Abobakr El Mokadem
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İspanya'nın ilk 11'inde geniş çaplı değişiklikler, Modric Hırvatistan'a önderlik ediyor

Hırvatistan - İspanya
Hırvatistan
İspanya
UEFA Nations League A
Hırvatistan
İspanya

La Roja biletini kesmeye çalışıyor

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında bu akşam oynanacak Hırvatistan maçının kadrosunu açıkladı.

İspanya, 3 galibiyetten elde ettiği 9 puanla grubunun lideri konumunda bulunuyor. İspanya'nın arkasında 6 puanla İngiltere, ardından 3 puanla Hırvatistan ve son sırada da puansız şekilde Çekya yer alıyor.

İspanya bu gece kazanarak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi umarken, Hırvatistan dünya şampiyonunu yenerek ümitlerini canlı tutmanın peşinde.

Çekya'ya karşı oynanan önceki maçta yaptığı değişikliklerin ardından Luis de la Fuente, Unai Simon, Cubarsi, Cucurella ve Oyarzabal gibi asli oyuncularının çoğunu geri getirmeye karar verdi. Ayrıca İngiltere ve Hırvatistan'a karşı ilk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Pubill de sağ bek mevkiinde yer aldı.

İspanya'nın kadrosu şu şekilde oluştu:

Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal.


Diğer tarafta ise Hırvatistan'ın teknik direktörü Slaven Bilic, İspanya karşılaşması için takımının kadrosunu açıkladı. İşte o kadro:

Dominik Livakovic, Stanisic, Josko Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Kristijan Jakic ve Matanovic.


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