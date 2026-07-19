İspanya'nın iddia edilen bir hatanın ardından iptal edilen golü... Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında uzatmalarda İspanya için belirleyici bir gol gibi görünen durum, tartışmalı bir hakem kararıyla sonuçlandı; Sloven hakem Slavko Vincic, Nico Williams’ın golünü atar atmaz iptal ederek maçı berabere bıraktı ve hakemlik kriterleri konusunda şiddetli bir tartışma başlattı.

Williams, Arjantin kalecisi Emiliano Martínez’in hatalı bir uzaklaştırmasının ardından seken topa atlamıştı. Mikel Merino, penaltı noktasında Pedro Porro’nun pasını kontrol edememişti; Williams, yakın mesafeden şutunu göndererek, Enzo Fernández’in kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan rakibine karşı “Matador”un öne geçmesini sağladı.

Ancak İspanya milli takımının sevinci birkaç saniye içinde söndü; Vinsich, oyun sırasında Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes’e sözde bir faul kararı verdi. Bu karar geniş çapta tepki uyandırdı ve her iki takımı da maçı bitirecek golü aramaya devam etmeye zorladı.

Bu karar, final maçını damgalayan bir dizi hakemlik sorununa eklendi ve turnuvanın en önemli karşılaşmasında hakemlerin performansının güvenilirliği konusunda uzun süreli tartışmaların yaşanacağına işaret ediyor.