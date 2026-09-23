Eski bir İspanyol futbolcunun, 2017'de cinsel saldırı ile suçlandığı davada hapis cezasından kurtulma umutları sona erdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Yüksek Mahkeme'nin futbolcu Santi Mina hakkında verilen 4 yıllık hapis cezasını onadığını belirtti. Ceza, Temmuz 2017'de Mojacar'da (Almeria) bir gece kulübünün yakınında park halindeki bir kamyonette bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçlamasına dayanıyordu; futbolcu bu sırada burada konaklıyor ve başka arkadaşlarıyla birlikte seyahat ediyordu.

Ceza Dairesi, futbolcunun Endülüs Yüksek Adalet Mahkemesi'nin kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Söz konusu mahkeme, Almeria mahkemesinin verdiği hapis cezasını onaylamış, ancak mağdura ödenecek tazminatı 50 bin avrodan 25 bin avroya indirmişti.

Mina'nın oynadığı son kulüp olan Celta Vigo, Ağustos 2023'te oyuncunun iki yılı kalan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Yüksek Mahkeme, kararında "sanığın, mağdurun yakınlığından ve içinde bulunduğu durumun onda yarattığı şaşkınlıktan yararlanarak rızaya dayanmayan iki cinsel eylemde bulunduğunu ve devam etmenin karşı koymayı zorla aşmayı gerektireceğini fark ettiğinde eylemlerine son verdiğini" belirtti.

Bu nedenle mahkeme, oyuncunun yanlış anladığı bir rıza almış olduğuna işaret eden hiçbir delil bulunmadığını açıklıyor.

Mahkeme şöyle devam etti: "Dosyada, Santiago Mina'nın rıza beyanını yanlış anladığını gösteren hiçbir bilgi yer almıyor; ayrıca kanıtlanan koşullar da böyle bir yanlış yorumun çıkarılmasına zorunlu olarak imkân vermiyor."

Öte yandan mahkeme, mağdurun eski oyuncunun mahkûm edilmesini ve 8 yıl hapis cezasına ek olarak tamamlayıcı ceza niteliğinde altı yıl daha hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği temyiz başvurusunu da reddetti.

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Mina, altyapıdan başlayarak 21 yaş altı takıma kadar İspanya'nın çeşitli milli takımlarında forma giydi, ancak A milli takım formasını giymedi.