Unutulmaz bir futbol gecesinde, Wembley Stadı'nda Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nı İspanya karşısında 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete taşıdı. Skoru bizzat açan Kane, Real Madrid'e güçlü bir mesaj gönderdi: Mbappe'yi beklediğiniz için kaybettiğiniz golcü benim.

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Herkesin İngiltere'nin galibiyetinden ve İspanyolların kesintisiz galibiyet serisinin sona ermesinden bahsettiği bir anda, Madrid'de konuşulan farklıydı: Ya bu golcü beyazlı formayı giyiyor olsaydı?

Kane, İngiltere'nin 3-2 kazandığı pazar günkü İspanya-İngiltere maçında skoru açarak, şu anda dünyanın en iyi santraforu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu gol yalnızca bir hazırlık maçındaki sıradan bir gol değil, bir güç gösterisi ve yeteneklerinden şüphe eden herkese, hem de onunla anlaşabilecek olan Real Madrid'e yönelik net bir mesajdı.

İngiliz golcü, kariyerinin kesinlikle en iyi futbolunu sergiliyor. Bu yıl 54 gol kaydetti; bunların 42'si Bayern Münih ile, 12'si İngiltere Milli Takımı ile. Kariyerinde ilk kez Ballon d'Or'u kazandı; Bayern Münih'in tarihi üçlemeyi elde etmesinde ve İngiltere Milli Takımı'nın Thomas Tuchel'in gelişinden bu yana dünyanın en iyi milli takımlarından biri olarak yerini sağlamlaştıran galibiyetlerinde kilit bir rol oynadı.

Ünlü İspanyol programı "Carrusel Deportivo", Kane'in Real Madrid'e transferinin başarısız olması konusunu ele aldı; Harry Kane'in sezon boyunca sergilediği üstün performansı, özellikle de İspanya maçında net biçimde ortaya çıkan, Tuchel'in İngiltere'nin tüm hücumlarını üzerine inşa ettiği bir dayanak noktası olarak öne çıkmasını sağlayan, gerçek bir santrafor olarak gelişimini analiz etti.

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İlk görüş bildiren Kiko Narváez oldu. Kane'in son dört veya beş yılda futbol oynamış en iyi gerçek santrafor olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Benzema'dan sonra bayrağı teslim edeceğim kişi, hiç şüphesiz Harry Kane'dir."

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Bütün bu sebeplerden dolayı, Kiko Narváez Real Madrid'in başkanı olsaydı, o dönemki Tottenham golcüsüyle tereddüt etmeden anlaşmaya çalışırdı: "Param olsaydı ve Benzema'nın ayrılışını da göz önünde bulundurarak, onunla anlaşma fırsatını değerlendirirdim; çünkü bize beş yıl boyunca harika bir futbol sunardı."

Ardından Antonio Romero, geçmişte onunla anlaşabileceklerini, ancak Mbappé'nin gelişini bekledikleri için transferin gerçekleşmediğini belirterek şöyle dedi: "Ancelotti bu hamleyi tamamlamak istiyordu, ama bu gündemde değildi; çünkü Mbappé'yi kadroya katmaya çalıştığımız bir yaz dönemindeydik."

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Başka bir deyişle, Real Madrid, Mbappé'nin Paris Saint-Germain'den ayrılmasını beklemek istedikleri için Harry Kane ile anlaşma fırsatını kaçırdı: "İşte bu yüzden Kane Real Madrid'de değildi."

Daha sonra Rafa Alkorta, o yıl Jude Bellingham ile de anlaştıklarını ve İngiliz orta saha oyuncusuna 100 milyondan fazla harcadıklarını belirterek şöyle dedi: "Sanırım o yaz, hepimizin Harry Kane'in hiç şüphesiz Real Madrid oyuncusu olduğunu düşündüğü yazdı."

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Dolayısıyla, Ancelotti Harry Kane'i Real Madrid için harika bir takviye olarak görse de, yönetim kurulu bir yıl daha beklemeyi tercih etti ve ertesi yıl Kylian Mbappé ile anlaştı. Bugün ise, İspanya ağlarını havalandıran golü ve İngiltere'yi 3-2'lik galibiyete taşımasının ardından Madrid'de herkes şunu soruyor: Beklemek bütün bu bedele değdi mi?