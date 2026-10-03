Rodri, uluslararası arenadaki son gollerinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçtikten sonra İspanya Milli Takımı formasıyla ağları sarstı. İki ekibin karşı karşıya geldiği maçta Çek Cumhuriyeti filelerini havalandıran oyuncu, "La Roja" ile kariyerine yeni bir gol ekledi ve uzun bir sakatlık ile uzaklaşma döneminin ardından yeniden etkili olduğunu gösterdi.

Rodri'nin golü 35. dakikada geldi. Ceza sahası içinde bir topu takip eden oyuncu, Çek savunmasının karışıklığından yararlanarak topu ağlara gönderdi ve İspanya'ya önemli bir gol kazandırarak La Roja'nın öne geçmesini sağladı (2-0).

Rodri'nin milli takımdaki bir önceki golü, Brezilya karşısında 3-3 sona eren hazırlık maçında iki penaltıdan gol attığı Mart 2024'e dayanıyor.

Söz konusu maç, oyuncu için duygusal koşullarda oynandı; Rodri karşılaşmaya dedesinin vefatından saatler sonra çıkmış ve maç boyunca İspanya'nın kaptanlık pazubendini taşımıştı.

Rodri'nin İspanya Milli Takımı ile 5 golü bulunuyor. İlki, Luis Enrique'nin takımın başında olduğu dönemde Almanya'yı 6-0 yendikleri Kasım 2020'de gelmişti; sonraki dört golünü ise Luis de la Fuente yönetiminde kaydetti.

Rodri ayrıca 2024 Avrupa Milletler Kupası'nda son 16 turunda Gürcistan karşısında önemli bir gol atmış, İspanya'ya beraberliği getirmişti. Takım, maçı 4-1 kazanarak şampiyonluğa giden yoluna devam etmişti.

Rodri, sakatlık nedeniyle uzun süren bir aradan sonra milli takıma dönmüş, ardından takım içindeki yerini ve liderlik rolünü yavaş yavaş geri kazanmıştı. Çek Cumhuriyeti karşısındaki golü, dönüşünde yeni bir dönüm noktası oluştururken, Split'teki bir sonraki karşılaşma öncesinde De la Fuente'ye ek bir moral verdi.