Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Temyiz Komitesi, 31 Mart'ta Barcelona şehrinde İspanya ve Mısır millî takımlarını karşı karşıya getiren hazırlık maçında yaşanan olaylara ilişkin olarak İspanya Futbol Federasyonu'nun sunduğu itirazın reddedildiğini federasyona bildirdi.

Bu kararla birlikte, 20 bin ABD doları para cezasını içeren mevcut yaptırım onaylandı. Buna ek olarak, İspanya A Millî Erkek Takımı'nın kendi sahasında oynayacağı ilk hazırlık maçında stadyum kapasitesinin en az yüzde 15'inin kapatılması cezası da yürürlükte kalacak. Bilgiler İspanyol Marca gazetesine ait.

Golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta, İspanya Millî Takımı taraftarlarından bir grup, ilk yarının yaklaşık 10. dakikasında "Zıplamayan Müslümandır" gibi Müslüman karşıtı tezahüratlarda bulundu; bu tezahüratlar ikinci yarının başında yeniden tekrarlandı.

Disiplin sürecinin tüm aşamalarında İspanya Futbol Federasyonu, olayı tespit ettiği andan itibaren hızlı, kararlı ve etkili şekilde hareket ettiği yönündeki tutumunu korudu. Federasyonun gözetim mekanizmaları bu davranışları doğrudan tespit etti, hakem ekibi derhal bilgilendirildi, aynı anda ilgili bölgede güvenlik takviye edildi, stadyumun iç ses sistemi ve renkli ekranları üzerinden uyarı mesajları yayınlandı; ayrıca sorumluların kimliklerinin belirlenmesi için yetkili mercilerle tam iş birliği sağlandı. Bu adımlar tezahüratların yeniden tekrarlanmasını engelledi; dahası, tribünlerdeki seyircilerin geniş çaplı tepkisi ve kınamasıyla karşılandı.

İspanya Futbol Federasyonu, özellikle FIFA'nın kendi organlarından daha önce çıkan karar ve hükümler göz önünde bulundurulduğunda, onaylanan cezanın büyük ölçüde ağır olduğu kanaatine varıyor; zira daha ağır veya disiplin sabıkası bulunan başka vakalarda tribünlerin otomatik olarak kapatılması yönünde bir ceza verilmemişti. Bu doğrultuda İspanya Futbol Federasyonu, karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmî itiraz sunmaya hazırlandığını açıkladı.