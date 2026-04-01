İspanya - Mısır maçında taraftarların davranışlarına şok tepkiler: 'Saygısız ve kabul edilemez'

Salı akşamı İspanya, Mısır ile bir hazırlık maçı oynadı (0-0). Maç sırasında seyirciler en kötü yanlarını sergiledi ve bu durum futbol dünyasında şok edici tepkilere yol açtı.

Videolarda İspanyol taraftarların yüksek sesle "Musulmán el que bote" diye tezahürat ettikleri görülüyor. Bu, serbest çevirisiyle "Zıplamayan Müslüman'dır" anlamına geliyor. Bu durum birçok oyuncu tarafından da doğrulandı.

Lamine Yamal, Çarşamba günü Instagram üzerinden olaya böyle tepki gösterdi. Kendisinin de Müslüman olması nedeniyle çok şok olduğunu belirtti. Bu davranışı "saygısız ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

"Dün stadyumda 'zıplamayan Müslüman' sloganı atıldı. Bunun rakibe yönelik olduğunu ve şahsen bana yönelik olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bunu yine de saygısız ve kabul edilemez buluyorum," diye başlıyor açıklaması.

"Biliyorum ki tüm taraftarlar böyle değil, ama bu tür şeyler söyleyenlere şunu söylemek istiyorum: Sahada bir dini alay konusu yapmak sizi cahil ve ırkçı yapar. Futbol, keyif almak ve desteklemek içindir, insanları kim oldukları ya da neye inandıkları için hor görmek için değil," dedi FC Barcelona'nın yıldız oyuncusu.

Barcelona ve milli takımdaki takım arkadaşı Pedri de maçtan sonra durum hakkında konuştu. "Biz oyuncular olarak da bu tezahüratlardan şok olduk," dedi. "Hiçbir tür ırkçı tezahüratı onaylamıyoruz. Bunu beklemiyorduk. Stadyumlarda bunun bir daha yaşanmaması için hepimiz birlikte çalışmalıyız."

Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de bu görüşe katılarak, bu davranışı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. "Bu şiddet eğilimli kişileri tespit edip toplumdan uzaklaştırmalıyız. Ne kadar uzağa giderlerse o kadar iyi" dedi.