İspanya Milli Takımı, İngiltere ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde yeni bir darbe aldı. Álex Grimaldo, ateşlenmesi nedeniyle takımın Las Rozas şehrindeki kampından ayrıldı ve teknik direktör Luis de la Fuente'nin bir sonraki maça yönelik planlarının dışında kaldı.

Reklam

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, sol beki kadrodan çıkardığını ve arkadaşlarıyla antrenmanlara devam edemediği için dinlenmek ve grip hastalığından iyileşmek amacıyla evine döndüğünü açıkladı.

İspanya Federasyonu, Grimaldo'nun milli takımla birlikte bulunduğu süre içinde hastalık belirtileri göstermesinin ardından Cumartesi günü kamptan ayrıldığını ve teknik heyetin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak onu grup içinde tutmama kararı aldığını belirtti.

Bu karar, İngiltere maçı öncesinde geldi ve De la Fuente'yi sol bek mevkisindeki seçeneklerinden birinden mahrum bırakarak, hâlihazırda kadroda bulunan oyunculara güvenmek zorunda bıraktı.

Bayer Leverkusen oyuncusu, teknik direktör Luis de la Fuente'nin sağlık durumu nedeniyle antrenmanı bırakmasını istemesinin ardından son antrenman seansını tamamlayamadı.

Reklam Reklam

Oyuncu daha sonra milli takımın sağlık ekibi tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Sağlık ekibi, kamptan ayrılması ve takım antrenmanlarından uzak bir şekilde dinlenme ve iyileşme sürecini tamamlamak üzere evine dönmesi yönünde nihai karar alınmadan önce durumunu takip etti.

Gelecek maçlar ESP UEFA Nations League A 14:45 ENG

Yokluğunun telafisine gelince, De la Fuente yeni bir oyuncu çağırmaya yönelmeyecek; zira milli takım hazırlıklarını mevcut kadroyla sürdürecek.

Veriler, Grimaldo'nun yokluğu ve yeni bir yedek çağrılmaması nedeniyle Marc Cucurella'nın İngiltere karşısında ilk on birde sol bek mevkisini doldurmak için en güçlü aday hâline geldiğine işaret ediyor.