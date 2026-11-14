İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, sol beki kadrodan çıkardığını ve arkadaşlarıyla antrenmanlara devam edemediği için dinlenmek ve grip hastalığından iyileşmek amacıyla evine döndüğünü açıkladı.
İspanya Federasyonu, Grimaldo'nun milli takımla birlikte bulunduğu süre içinde hastalık belirtileri göstermesinin ardından Cumartesi günü kamptan ayrıldığını ve teknik heyetin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak onu grup içinde tutmama kararı aldığını belirtti.
Bu karar, İngiltere maçı öncesinde geldi ve De la Fuente'yi sol bek mevkisindeki seçeneklerinden birinden mahrum bırakarak, hâlihazırda kadroda bulunan oyunculara güvenmek zorunda bıraktı.
Bayer Leverkusen oyuncusu, teknik direktör Luis de la Fuente'nin sağlık durumu nedeniyle antrenmanı bırakmasını istemesinin ardından son antrenman seansını tamamlayamadı.
Oyuncu daha sonra milli takımın sağlık ekibi tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Sağlık ekibi, kamptan ayrılması ve takım antrenmanlarından uzak bir şekilde dinlenme ve iyileşme sürecini tamamlamak üzere evine dönmesi yönünde nihai karar alınmadan önce durumunu takip etti.
Yokluğunun telafisine gelince, De la Fuente yeni bir oyuncu çağırmaya yönelmeyecek; zira milli takım hazırlıklarını mevcut kadroyla sürdürecek.
Veriler, Grimaldo'nun yokluğu ve yeni bir yedek çağrılmaması nedeniyle Marc Cucurella'nın İngiltere karşısında ilk on birde sol bek mevkisini doldurmak için en güçlü aday hâline geldiğine işaret ediyor.