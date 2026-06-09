İspanya, Lamine Yamal'ın yokluğunda da Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını başarıyla tamamladı

İspanya, Pazartesi gecesi Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçını da kazandı. Meksika'nın Puebla kentinde oynanan maçta La Roja, Peru'yu 1-3 mağlup etti.

Lamine Yamal, Estadio Cuauhtémoc'ta İspanya kadrosunda yine yer almadı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 Nisan'da FC Barcelona formasıyla son maçına çıkmıştı.

Yamal olmasa da İspanya, Peru'yu kolayca yendi. Maçın daha ikinci dakikasında Pau Cubarsí, forvet Mikel Oyarzabal'a pas verdi ve Oyarzabal topu kaleci Pedro Gallese'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarının ortasında Pedri, Ferran Torres'in pasıyla skoru ikiye katladı: 0-2.

İkinci yarıda Gallese, Yeremy Pino'nun ortasını kendi kalesine gönderince skor 0-3 oldu. Jairo Vélez'in golüyle Peru, onurunu kurtardı: 1-3.