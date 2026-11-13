İspanya-İngiltere UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi değerlendirme

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son hafta maçında 15 Kasım'da İngiltere'yi Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Dünya Kupası'nın son şampiyonu İspanya, çeyrek finale yükselmeyi garantilemiş olarak sahaya çıkacak. İngiltere'nin ise gruptaki konumunu sağlamlaştırmak için bu maçtan sonuç alması gerekiyor. Karşılaşma 15.45 EST ve 19.45 GMT'de başlayacak.

Dünya şampiyonu Luis Enrique yönetiminde formda

İspanya, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Yazın Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek elde ettiği zafer, Luis de la Fuente'nin takımının tek bir puan bile kaybetmediği grup aşamasının habercisi oldu. Hatasız, bitirici ve tam anlamıyla baskın bir performans sergileyen takım, kadrosundaki geniş oyuncu seçeneklerinden yararlanabiliyor. Son beklenmedik golcüleri ise Alex Baena ve Marc Pubill oldu.

Getty Images

İngiltere fırtına gibi esiyor

İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Madrid'e moralli geliyor. Thomas Tuchel'in takımı grup aşaması boyunca rahatlıkla gol buldu ancak son dünya şampiyonu karşısında savunmasını güçlendirmesi gerekecek. İngiltere, Wembley'deki ilk maçı 3-2 kaybetmişti. O karşılaşmada yeni Ballon d'Or sahibi Harry Kane, alışılmadık şekilde bir penaltı kaçırmıştı. İspanya adına Yamal, Baena ve Mikel Oyarzabal gol atmıştı.

Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sağlık durumu

Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal hastalıkla mücadele etti ancak ikisinin de bu maç için takıma yeniden katılması bekleniyor.

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, İngiltere formasıyla çıktığı son 13 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol, 6 asist).

İspanya'nın son altı maçının dördünde rakipleri kırmızı kart gördü.

Takımlardan haberler ve kadrolar