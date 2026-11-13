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UEFA Nations League A
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Riyadh Air Metropolitano
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İspanya-İngiltere UEFA Uluslar A Ligi maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - İngiltere
İspanya
İngiltere
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham

UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde İspanya-İngiltere maçının canlı heyecanı öncesinde bilmeniz gereken her şey.

İspanya-İngiltere UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi değerlendirme

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Riyadh Air Metropolitano

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son hafta maçında 15 Kasım'da İngiltere'yi Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Dünya Kupası'nın son şampiyonu İspanya, çeyrek finale yükselmeyi garantilemiş olarak sahaya çıkacak. İngiltere'nin ise gruptaki konumunu sağlamlaştırmak için bu maçtan sonuç alması gerekiyor. Karşılaşma 15.45 EST ve 19.45 GMT'de başlayacak.

Dünya şampiyonu Luis Enrique yönetiminde formda

İspanya, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Yazın Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek elde ettiği zafer, Luis de la Fuente'nin takımının tek bir puan bile kaybetmediği grup aşamasının habercisi oldu. Hatasız, bitirici ve tam anlamıyla baskın bir performans sergileyen takım, kadrosundaki geniş oyuncu seçeneklerinden yararlanabiliyor. Son beklenmedik golcüleri ise Alex Baena ve Marc Pubill oldu.

FBL-EUR-NATIONS-CZE-ESPGetty Images

İngiltere fırtına gibi esiyor

İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Madrid'e moralli geliyor. Thomas Tuchel'in takımı grup aşaması boyunca rahatlıkla gol buldu ancak son dünya şampiyonu karşısında savunmasını güçlendirmesi gerekecek. İngiltere, Wembley'deki ilk maçı 3-2 kaybetmişti. O karşılaşmada yeni Ballon d'Or sahibi Harry Kane, alışılmadık şekilde bir penaltı kaçırmıştı. İspanya adına Yamal, Baena ve Mikel Oyarzabal gol atmıştı.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sağlık durumu

  • Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal hastalıkla mücadele etti ancak ikisinin de bu maç için takıma yeniden katılması bekleniyor.
  • Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, İngiltere formasıyla çıktığı son 13 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol, 6 asist).
  • İspanya'nın son altı maçının dördünde rakipleri kırmızı kart gördü.

Takımlardan haberler ve kadrolar

İspanya vs İngiltere Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • L. de la Fuente

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