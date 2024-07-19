İspanya ile şampiyon oldu, İtalya'ya transfer oldu

- Alvaro Morata, Milan'da
- 2028'e kadar sözleşme imzaladı
- EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı
NE OLDU? Milan, hücum hattını İspanya ile EURO 2024 şampiyonluğu yaşayan Alvaro Morata ile güçlendirdi. 31 yaşındaki golcü, Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
BÜYÜK RESİM: Milan, Alvaro Morata'nın transferi için Atletico Madrid'e futbolcunun serbest kalma ücreti olan 13 milyon euro'yu ödedi. Morata, İtalyan ekibinde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmasında 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
DAHA FAZLASI: Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıkan Alvaro Morata, 21 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Morata, Milan’da 7 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid’de oynayan Alvaro Morata, toplamda 506 maça çıkarken, 172 gol kaydetti.
İspanyol futbolcunun, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor. İspanya Milli Takımı’nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024’te şampiyonluk sevinci yaşadı.