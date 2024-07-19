İspanya ile şampiyon oldu, İtalya'ya transfer oldu

İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluk yaşayan Alvaro Morata, Atletico Madrid'den İtalya'ya transfer oldu.

Alvaro Morata, Milan'da

2028'e kadar sözleşme imzaladı

EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı

NE OLDU? Milan, hücum hattını İspanya ile EURO 2024 şampiyonluğu yaşayan Alvaro Morata ile güçlendirdi. 31 yaşındaki golcü, Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

BÜYÜK RESİM: Milan, Alvaro Morata'nın transferi için Atletico Madrid'e futbolcunun serbest kalma ücreti olan 13 milyon euro'yu ödedi. Morata, İtalyan ekibinde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmasında 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

DAHA FAZLASI: Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıkan Alvaro Morata, 21 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Morata, Milan’da 7 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid’de oynayan Alvaro Morata, toplamda 506 maça çıkarken, 172 gol kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

İspanyol futbolcunun, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor. İspanya Milli Takımı’nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024’te şampiyonluk sevinci yaşadı.