Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Fans of Argentina Gather New York Ahead of FIFA World Cup FinalGetty Images Sport

Çeviri:

İspanya için kabus… Arjantin, Dünya Kupası tarihinin en tehlikeli seri katili

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
İspanya
Arjantin
ABD
Almanya
Paraguay

Tango dansçıları, son anda birçok maçı kazandılar

Arjantin milli takımı, bu akşam Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak ve turnuva boyunca sergilediği en önemli özelliklerden biri olan son dakikalarda gol atma yeteneğiyle sahaya çıkacak.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Arjantin Milli Takımı bu turnuvada 76. ile 90. dakikalar arasında 8 gol attı ve 1954 Dünya Kupası’nda Almanya’nın kırdığı rekoru egale ederek, tek bir turnuva kapsamında bu zaman aralığında en fazla gol atan takım oldu.

Ayrıca okuyun

İngiltere'nin öfkesi sürerken... Beyaz Saray, Falkland adaları krizinde Arjantin'in tarafını tuttu

Videoda... Şubayr: Lakja ve Motsepe, Afrika liglerindeki kulüp sayısının artırılmasını destekliyor

Arjantin milli takımı, grubunu birinci olarak tamamladıktan sonra son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı (3-2) eledi, çeyrek finalde Mısır'ı aynı skorla geçtikten sonra, çeyrek finalde İsviçre'yi (3-1) ve yarı finalde İngiltere'yi (2-1) mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

İspanya da grubunu birinci sırada tamamladı; ardından 32'li turda Avusturya'yı (3-0) eledi, 16'lı turda Portekiz'i (1-0) mağlup etti, çeyrek finalde Belçika'yı (2-1) ve yarı finalde Fransa'yı (2-0) yendi.

Lionel Scaloni'nin takımının, 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı şampiyonlukların ardından tarihindeki dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflediği bu turnuvada, İspanya ise 2010'da ilk ve son kez kaldırdığı kupayı tekrar kazanarak ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin