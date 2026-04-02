İspanya hükümeti, İslam'a yönelik ırkçı sloganlar olayında sert önlemler almaya karar verdi

Şenlik havasında geçmesi beklenen bir dostluk maçı sırasında, Katalonya bölgesindeki Espanyol Stadyumu, İspanya'da büyük şok yaratan olayların sahnesine dönüştü ve hükümet acil müdahale etmek zorunda kaldı.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Salı günü Barselona'daki "RCDE" (Espanyol Stadyumu) stadyumunda düzenlenen İspanya ve Mısır milli takımları arasındaki dostluk maçında ırkçı olaylar yaşandı.

Maç 0-0 berabere sona erdi, ancak bir grup taraftarın Müslümanlara karşı sloganlar atması ve Mısır milli marşının çalınması sırasında yuhalama sesleri çıkması gibi üzücü olaylar yaşandı.

İspanyol hükümeti, dostluk maçı sırasında atılan İslam ve yabancılara karşı sloganları olası bir nefret suçu olarak değerlendirerek savcılığa sevk etme kararı aldı.

İspanyol hükümetinin Eşitlik, Ayrımcılıkla Mücadele ve Irkçılıkla Mücadele Genel Müdürü Beatriz Carrillo, Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatör Savcısı Miguel Ángel Aguilar'a resmi bir mektup gönderdi.

Carillo, mektubunda geçen Salı günü Cornella de L'Ebregat (Barselona) şehrindeki RCDE Stadyumu'nda meydana gelen olaylarla ilgili derhal soruşturma açılmasını talep etti.

Konuşmada, bir grup taraftarın attığı tezahüratların yanı sıra Mısır milli marşının çalınması sırasında yapılan yuhalama seslerinin, İspanyol Ceza Kanunu'nun 510. maddesinde cezalandırılan bir nefret suçu teşkil edebileceğine işaret edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, olayı şiddetle kınayarak, bunun "kabul edilemez olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğini" vurguladı.

Sánchez, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: "Gerici bir azınlığın, İspanya'nın çoğulcu ve hoşgörülü bir ülke olarak imajını lekelemesine izin verilemez. Milli takım ve taraftarları bu imajın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu olaydan zarar gören sporculara tüm desteğimi sunuyorum."

Başbakanlık ve Adalet Bakanı Félix Bolanios ise, "Bugün sessiz kalanlar suç ortağı olur" diyerek, hükümetin herkese saygı duyan bir toplum inşa etmek için çalışmaya devam etme kararlılığını vurguladı.

"Mossos d'Esquadra" (Katalonya Polisi) de olayla ilgili paralel bir soruşturma yürütüyor. Olay, Müslüman topluluk ve futbol yıldızları arasında geniş çaplı öfkeye yol açtı.