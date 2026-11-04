İspanya Hakem Teknik Komitesi, İspanya Ligi'nin on birinci haftasında Real Madrid ile Racing Santander'i karşı karşıya getiren maçta Real Madrid forması giyen Kylian Mbappé lehine verilen penaltının doğru olmadığını kabul etti.

İspanyol "As" gazetesi, Real Madrid'in 3-0 kazandığı maçta Hakem Teknik Komitesi'nin bugün çarşamba günü ciddi bir hakem hatasının yaşandığını kabul ettiğini, Mbappé ile savunma oyuncusu Mateo Prati arasındaki temasın penaltıyı gerektirmediğini doğruladığını aktardı.

Hakem, Fransız forvetin Prati'nin önünden geçmeye çalışması ve Prati'nin topla hareketlenirken kolunu önüne koyması sonucu Mbappé'nin ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından Real Madrid lehine penaltı kararı vermişti.

Hakem Komitesi: Temas ile düşüş arasında bir ilişki yok

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Hakem Teknik Komitesi, "İnceleme Zamanı" programında Prati'nin herhangi bir güç uygulamadan kolunu Mbappé'nin önüne koyduğunu açıkladı ve pozisyonun penaltıyı gerektirecek bir unsur içermediğini değerlendirdi.

Komite, pozisyona ilişkin analizinde şunları söyledi: "Mbappé ceza sahası içinde topa hakim oluyor ve hızla hareketlenmeye çalışıyor, Prati ise herhangi bir güç uygulamadan kolunu forvetin önüne koyuyor."

Komite şunları ekledi: "Temas ile düşüş arasında nedensellik ilişkisinin açıkça yokluğu söz konusu, penaltı yok. Hakemin açık ve ciddi bir hatası, VAR teknolojisinin müdahale etmesi gerekirdi."

Karar, oyuncularının maç sırasında penaltı kararına itiraz ettiği Racing Santander kampında büyük bir öfkeye yol açmıştı; ardından Hakem Teknik Komitesi'nin değerlendirmesi kararın doğru olmadığını teyit etti.