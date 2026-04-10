İspanya Hakem Komitesi Başkanı: Real Madrid bize yönelik saldırılarını hafifletti... Son karar bunun sebebi değil

İspanya Hakem Komitesi Başkanı Ferran Soto, Real Madrid'in resmi kanalının hakemlere yönelik eleştirileriyle ilgili süregelen tartışmaya değindi ve komite ile kulüp yönetimi arasındaki mevcut iletişim durumunu açıkladı.

Hakemleri kanalın saldırılarından korumak için önlemler alınıp alınmadığı sorusuna ise Soto, İspanyol "Cadena SER" radyosuna verdiği röportajda şöyle yanıt verdi: "Aslında Real Madrid kanalını izlemiyorum."

Bu videoların yayılması ve etkisiyle ilgili soruya ise: "Bence gerginlik oldukça azaldı" dedi.

Ayrıca okuyun

Bu azalmanın, maçtan birkaç saat öncesine kadar hakemin kimliğinin açıklanmasını yasaklayan yeni karara bağlı olup olmadığı sorusuna Soto, "Bu çok kolay, önceden 20 video hazırlayabilirler ve bu çok pahalıya mal olmaz... Şiddetin azaldığını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Real Madrid ve kulüp başkanı Florentino Pérez ile olan ilişkinin niteliği hakkında ise hakem komitesi başkanı şunları söyledi: "İlişki iyi... Tabii ki genellikle Florentino ile konuşmuyorum, daha çok Butragueno ile iletişim halindeyim."

Soto, komitenin herhangi bir videoda suç niteliği taşıyan bir unsur bulması halinde tereddüt etmeden önlem alacağını da ekledi. Ancak eleştirilerin "farklı medya kuruluşlarından geldiğini, tek bir kanala özgü olmadığını" vurguladı.