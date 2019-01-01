İspanya Futbol Federasyonu'ndan Luis Enrique'ye ikinci şans

Geçtiğimiz Haziran ayında İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğünü bırakmak zorunda kalan Luis Enrique, görevine geri dönebilir.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden İspanya, grubu lider bitirerek şampiyonaya katılma hakkını elde etti.

Elemelerin ilk 4 maçında İspanya'nın başında bulunan Luis Enrique, kemik kanseri hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki kızı Xana'nın yanında olmak için 2019 yılının Haziran ayında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Luis Enrique'nin yardımcılığını yapan Robert Moreno, ayrılığın ardından takımın başına getirilmişti.

Tiempo de Juego'nun haberine göre İspanya Futbol Federasyonu, milli takımın EURO 2020 vizesi almasının ardından başkan Luis Rubiales önderliğinde, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda görevine geri dönmesi için Enrique ile temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Ağustos ayında kızını kaybeden Luis Enrique, resmi teklif gelmesi halinde EURO 2020'de İspanya'nın teknik direktörü olmaya sıcak bakıyor.

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Federasyon kesin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

İspanya'nın şu anki teknik direktörü Robert Moreno konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geleceğim hakkında konuşmak beni rahatsız etmiyor. Umrumda değil" ifadelerini kullandı.

Luis Enrique'nin geri dönmesi durumunda Moreno'nun yardımcı antrenörlük yapmayı kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.