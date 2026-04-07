İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bugün Salı günü, Barcelona'nın eski savunma oyuncusu Gerard Piqué'ye ceza verdi.

Eski İspanyol yıldız, İspanya İkinci Ligi'nde Andorra'nın Malaga ile oynadığı ve 3-3 berabere biten maçta hakem ekibiyle yaşadığı yeni bir olayın ardından yeniden tartışma odağına oturdu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, "Maç hakemi Alejandro Olaso Valera, raporunda olanları şu şekilde kaydetti: İlk yarı biter bitmez, soyunma odalarına giden tüneldeyken, Gerard Piqué Bernabéu, birinci yardımcı hakeme saldırgan bir şekilde yaklaştı, bağırarak yüzüne birkaç santimetre mesafeden işaret parmağını doğrulttu ve şu sözleri defalarca tekrarladı: "Bu tarihi bir hırsızlık ve bunu Twitter'da paylaşacağım."

Hakem şöyle devam etti: "Bu kişi, Malaga kulübü üyelerine de saldırgan davrandı ve Andorra kulübü üyeleri ile güvenlik görevlileri onları ayırmak zorunda kaldı."

Gazete şöyle ekledi: "Geçen hafta, Andorra'nın bu sezon tekrarlanan ihlaller nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ağır bir ceza alabileceğini belirtmiştik... Benzer bir olay Aralık ayı sonunda, Deportivo La Coruña ile oynanan maçın ilk yarı molasında meydana gelmişti ve Piqué de bu olaya karışmıştı."

O olayda komisyon, Piqué'ye 9.000 avro para cezası vermişti; bu, geçen Ekim ayında Leganés maçında hakem Saúl Ays Reg'e küfür ettiği için ödediği cezayla aynı tutardı.

Bu kez karar, "Disiplin Kanunu'nun 114. maddesi uyarınca, şiddet içeren davranışları, yabancı düşmanlığını ve fanatizmi pasif olarak desteklediği için para cezası" öngörüyor.

Ancak disiplin kurulu, geçen Ekim ayında yaptığı tehdidi henüz uygulamadı. O zaman, ihlalin tekrarlanması durumunda Disiplin Kanunu'nun 93.1. maddesinde belirtilen cezalardan birini uygulayabileceğini açıklamıştı. Bu cezalar son derece ağır olup, 602 ile 3006 avro arasında değişen para cezası ve aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içermektedir: bir aydan iki yıla kadar veya en az dört maç süreyle men veya uzaklaştırma; veya üç maça veya iki aya kadar stadyumun tamamen veya kısmen kapatılması; veya nihai sıralamadan üç puan düşürülmesi.

Disiplin Kurulu bugün Salı günü, Gerard Piqué'ye 12 bin euro para cezası verilmesi yönünde kararını açıkladı.

