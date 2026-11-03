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Jesús Owono Jesús de MiguelLaLiga2
Çeviri:

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus'un vefatı üzerine acil karar

Tenerife - FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
İspanya
Andorra

Nedir?

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Tenerife kulübünün 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel'in, takımının FC Andorra karşısındaki maçta maruz kaldığı şiddetli çarpışmanın ardından yaşamını yitirmesi nedeniyle yas ilan ederek, İspanya Kral Kupası ve Kraliçe Kupası kapsamında Salı günü oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

İspanya Federasyonu resmi açıklamasında, kararın oyuncunun ölümünün ardından saygı ve dayanışmanın bir ifadesi olarak alındığını belirtti ve bugün oynanması planlanan Kral Kupası "Mapfre" ilk tur maçlarıyla Kraliçe Kupası "Iberdrola" müsabakalarının ertelendiğini doğruladı.

Ayrıca, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Japonya'nın aynı kategorideki milli takımını karşı karşıya getirecek hazırlık maçı için Almendralejo kentinde düzenlenecek resmi tanıtım töreninin iptal edilmesine karar verildi.

Federasyon, ertelenen maçların yeni tarihlerini ve müsabakaların güncellenmiş fikstürünü önümüzdeki dönemde açıklayacağını doğruladı; ancak şu ana kadar alternatif bir tarih belirlemedi.

Gelecek maçlar
BAD

BAD

Kupa Del Rey

04 Kas 2026

TEN

TEN

AND

AND

Segunda Division

08 Kas 2026

MLL

MLL

Federasyon, açıklamasını Jesús de Miguel'in ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine, Tenerife kulübüne ve taraftarlarına başsağlığı dileyerek tamamladı ve İspanyol futbol ailesinin bu zor anlarda onların yanında olduğunu vurguladı.

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