İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus'un vefatı üzerine acil karar

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Tenerife kulübünün 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel'in, takımının FC Andorra karşısındaki maçta maruz kaldığı şiddetli çarpışmanın ardından yaşamını yitirmesi nedeniyle yas ilan ederek, İspanya Kral Kupası ve Kraliçe Kupası kapsamında Salı günü oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

İspanya Federasyonu resmi açıklamasında, kararın oyuncunun ölümünün ardından saygı ve dayanışmanın bir ifadesi olarak alındığını belirtti ve bugün oynanması planlanan Kral Kupası "Mapfre" ilk tur maçlarıyla Kraliçe Kupası "Iberdrola" müsabakalarının ertelendiğini doğruladı.

Ayrıca, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Japonya'nın aynı kategorideki milli takımını karşı karşıya getirecek hazırlık maçı için Almendralejo kentinde düzenlenecek resmi tanıtım töreninin iptal edilmesine karar verildi.

Federasyon, ertelenen maçların yeni tarihlerini ve müsabakaların güncellenmiş fikstürünü önümüzdeki dönemde açıklayacağını doğruladı; ancak şu ana kadar alternatif bir tarih belirlemedi.

Federasyon, açıklamasını Jesús de Miguel'in ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine, Tenerife kulübüne ve taraftarlarına başsağlığı dileyerek tamamladı ve İspanyol futbol ailesinin bu zor anlarda onların yanında olduğunu vurguladı.