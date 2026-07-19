İspanya Dünya Kupası şampiyonu oldu… “La Roja”, “Messi’nin son dansı”na trajik bir son yazdı

İspanya, New Jersey’deki “MetLife Stadyumu”nda oynanan heyecan verici final maçında, son şampiyon Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve "La Roja", 2010 Güney Afrika'daki ilk şampiyonluğundan 16 yıl sonra amblemine ikinci yıldızını ekledi.

Maç, iki takım arasında şiddetli bir taktik mücadelenin yaşandığı bir karşılaşma oldu ve 106. dakikada Ferran Torres’in golüyle uzatmalarda İspanyolların üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Lionel Messi, efsanevi kariyerine üçüncü bir dünya şampiyonluğu ekleme fırsatını kaçırdı.

Dengeli bir ilk yarı ve Arjantinli oyuncuların sakatlıkları

Maç, iki takımın top hakimiyeti için rekabet etmesiyle başladı; her iki takım da uzun süreler boyunca topu kontrol etti. İlk fırsat İspanyol Lamine Yamal'a geldi; ceza sahası içinde şutunu çekti ancak top yön değiştirdi ve 5. dakikada Emiliano Martínez tarafından yakalandı.

İspanya, orta sahada etkili bir güç haline gelen Rodri’nin liderliğinde rakip ceza sahasına kolayca girerek üstünlük kurmuş gibi görünüyordu; ancak Arjantin iyi savunma yaptı ve “La Roja” sadece birkaç net fırsat yaratabildi.

Sahanın kötü durumu hücum oyununu zorlaştırdı ve her iki takımda da top kontrolü ve paslaşmalarda alışılmadık bazı hatalar göze çarptı. Arjantin ise sık sık hatalarla oyunu kesti; bu hataların bazıları kritik anlarda gerçekleşti.

İlk yarının sonuna doğru İspanya maçın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Harika bir takım atağının ardından 39. dakikada Mikel Oyarzabal’ın şutunu Martínez kolaylıkla kurtardı; 43. dakikada ise Cocorela uzak mesafeden şansını denedi ancak şutu direğin yanından dışarı çıktı.

Oyuncular, skor 0-0 iken soyunma odalarına çekildi. Arjantin ise ilk yarının bitimine az kala, Lisandro Martínez’in sakatlık nedeniyle oyundan çıkıp Nicolás Otamendi ile değiştirilmesi nedeniyle ağır bir darbe aldı.

İspanya'nın hakimiyeti ve Arjantin'in direnci

İspanya milli takımı ilk yarıda top hakimiyetini ele geçirdi ve orta sahayı büyük ölçüde kontrol etti, ancak forvetleri oyunun gidişatını etkilemekte zorlandı. Bu durum, oyunun temposunu düşürmek ve ardından hızlı kontrataklar düzenlemek isteyen Arjantinlilerin işine geldi.

Onaï Simón liderliğindeki İspanyol savunması kusursuz bir performans sergiledi; Lionel Scaloni’nin oyuncuları ilk yarıda kaleye tek bir şut bile çekemedi. Öte yandan, yıldız oyuncular Lamine Yamal ve Lionel Messi, rakiplerinin onları etkili bir şekilde etkisiz hale getirmeyi başarması nedeniyle nispeten sakin bir performans sergiledi.

Arka arkaya İspanyol fırsatları

İkinci yarı molasının ardından maç yeniden başladı ve 46. dakikada Alex Baena, ceza sahası dışından kavisli bir şut çekti ancak Martinez bu topu hızla kontrol etti. Ardından İspanya, hızlı geçişlerle atağa çıktı; Oiarzabal ve ardından Cocorela, ceza sahası içinde son anda bir Arjantinli oyuncunun müdahalesiyle şut atamadı.

İspanya milli takımı savunmada kayda değer bir zorluk yaşamadı ve 63. dakikada Dani Olmo’nun ceza sahası dışından çektiği şut, Martinez’in kurtarışı olmasaydı büyük tehlike yaratabilirdi.

De la Fuente’nin oyuncuları bazı tehlikeli fırsatlar yaratmayı başardılar, ancak son vuruşta yetersiz kaldılar; 67. dakikada Lamine Yamal’ın ortasında Ferran Torres’in kafası ile vurduğu top doğrudan Arjantin kalecisine gitti.

Arjantin için işler, Cristian Romero’nun sakatlığıyla daha da karmaşık hale geldi ve Güney Amerika ekibi maçı as savunma ikilisinden yoksun tamamladı. 76. dakikada Pedri’nin şutu doğrudan Martínez’e doğru gitti, ardından bir dakika sonra Pau Kubarsi, kaleciyi bir başka şutu kurtarmaya zorladı.

İspanya’nın fırsatları arka arkaya geldi; 81. dakikada Emric Laporte kafasıyla topu doğrudan Martínez’e doğru gönderdi, ancak İspanyollar kale önünde çok sayıda fırsatı kaçırdı. Uzatma süresinin ikinci dakikasında ise, kötü uygulanan bir kontra atak sonrasında Nico Williams’ın şutunu Arjantinli kaleci kurtardı.

Fernández’in Kırmızı Kartı ve Uzatmalar

Maçın son dakikalarında, Pau Kobarsi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından Enzo Fernández ikinci sarı kartını gördü ve 90+3. dakikada oyundan atıldı. Ardından 90+6. dakikada Lamine Yamal'ın attığı iyi bir serbest vuruşu Martínez ustaca kurtardı.

Maç uzatmalara gitti; sayısal üstünlüğü nedeniyle İspanya için durum umut verici görünüyordu. 93. dakikada Pedri, Nico Williams’a muhteşem bir düşen top pası verdi; Williams’ın kafa vuruşunu ise Martínez ustaca kurtardı.

Daha sonra, Athletic Bilbao’nun kanat oyuncusu nihayet skoru açtığını düşünerek topu ağlara gönderdi, ancak hakem 97. dakikada Mikel Merino’nun Otamendi’ye yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti. Ardından 103. dakikada, Merino, Williams’ın ortasından kafayla vurduğu top, Martínez’in sol direğinin yanından dışarı çıktı.

Tarihi galibiyet golü

İkinci uzatma devresinin başında İspanya nihayet ilk golünü atmayı başardı. Pedro Porro’nun uzak direğe yaptığı ortayı Nico Williams kafayla ağlara gönderdi; ardından Ferran Torres üst köşeye füze gibi bir şut göndererek 106. dakikada maçın tek golünü kaydetti.

Maçın son dakikalarında İspanya'nın karşılaştığı bazı tehlikeli anlara rağmen skor değişmedi; Arjantin'in birkaç tehlikeli fırsatı oldu ancak bunları değerlendiremedi.