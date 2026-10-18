Spotify Camp Nou'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya günler öncesinden El Clasico havası kızışmaya başladı.

Ünlü spor yorumcusu Jota Jordi, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın tehlikesini azaltmak için hücumcu ve agresif bir yönteme başvurmasından endişe ediyor.

Jordi'nin El Chiringuito Live programında yaptığı açıklamalar Defensa Central tarafından yayımlandı.

Jordi, Real Madrid'in şu anda Katalan ekibiyle oyun üzerinden boy ölçüşemeyeceğini ve rakibini durdurmak için başka yollar aramak zorunda kalacağını düşünüyor.

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Jordi şöyle konuştu: "Hangi takımı desteklediğinizden bağımsız olarak, Real Madrid şu an futbol açısından Barcelona ile rekabet edemez. Ancak Mourinho başka bir tür futbolda çok iyidir ve Messi ile arkadaşlarını tekmeler ve sert müdahalelerle durdurmayı başarmıştır. Mourinho'nun Yamal'ı durdurmak için verebileceği talimatlar beni korkutuyor."

Endişeleri, Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı ilk dönemde iki takımı bir araya getiren karşılaşmaların hatıralarına dayanıyor.

O maçlar son derece yüksek bir sertlik ve gerilim düzeyiyle öne çıkmış, sık sık oyun duraklamalarına ve çoğu zaman alışılmış sportif rekabetin sınırlarını aşan çekişmelere sahne olmuştu.

Jota Jordi, Portekizli teknik direktörün Yamal'ın etkisini azaltmak amacıyla önceki karşılaşmalarda görülenlere benzer bir ortam yaratmaya çalışabileceğine inanıyor.

Barcelonalı forvetin topu boşluklarda alması, defans oyuncularını çalımlaması ve ceza sahasına doğru ilerlemesi gerekiyor; bu nedenle Real Madrid'in, onun sürekli olarak bire bir mücadelelere girmesini engellemek için gereken defansif desteği sağlaması gerekecek.

Ancak bu, Mourinho'nun herhangi bir sert hareket yapılması yönünde talimat vereceği anlamına gelmiyor. Jordi'nin sözleri yalnızca Lamine Yamal üzerinde aşırı sıkı bir markaj uygulanması olasılığına dair endişelerini dile getiriyor.

Real Madrid'in teknik ekibi, oyuncuyu defansif destek, baskı ve sürekli markajla durdurmayı denemek için yeterli taktik araca sahip.

Kanat gerisi oyuncularının tehlikesini azaltmada temel bir rolü olacak, ancak onları Barcelonalı forvetle baş başa bırakmak mümkün değil. Çünkü en yakın orta saha oyuncusunun yardım etmek için kanada doğru hareket etmesi, kanat oyuncusunun da geriye dönüp defansif görevlere katılması gerekiyor; böylece Lamine'in topu rakibi karşısında kendisine avantaj sağlayacak bir konumda almasının önüne geçilebilir.

Jota Jordi'nin açıklamaları, El Clasico öncesindeki atmosfere yeni bir unsur ekliyor. Zira yorumcu, Real Madrid'in, Barcelona'ya atfettiği üstünlüğe vereceği yanıtın maçın sertliğini artırmaya dayalı olmasından korkuyor.

Bununla birlikte, Mourinho'nun güçlü bir fiziksel yönteme mi yoksa Yamal'ın tehlikesini azaltmak için daha etkili bir taktik çözüme mi başvuracağını yalnızca saha gösterecek.



