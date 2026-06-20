İspanya'daki kasırga, Donis'i Mancini'nin taktiğini uygulamaya zorluyor!

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki en zorlu maçlarından birine hazırlanıyor gibi görünüyor. Grup aşamasının ikinci turunda İspanya ile karşılaşacak olan takım, bu mücadelede Yunan teknik direktör Georgios Donis’in, muazzam hücum gücüne sahip bir rakip karşısında “Yeşiller”in şansını korumak için bazı teknik ilkelerinden geçici olarak vazgeçmesine neden olabilir.

Suudi Arabistan milli takımı, turnuvaya Uruguay karşısında 1-1’lik değerli bir beraberlikle başlamış ve eleme bileti için umutlarını canlı tutmuştu; ancak ilk turdaki beklenmedik tökezlemenin ardından telafi arayışında olan, morali bozuk İspanya milli takımı karşısında bu kez görev daha da zorlu görünüyor.

İspanyol tehdidine karşı 5 savunmacı

Suudi "El Şark El Awsat" gazetesinin haberine göre, Donis son antrenmanlarda savunma sağlamlığını artırmak ve İspanya'nın hızlı hareketleri karşısında boşlukları kapatmak amacıyla beş savunmacıyla oynamayı denedi.

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Bu yaklaşım, Yunan teknik direktörün rakibine duyduğu saygıyı yansıtıyor; zira İspanya, başta Lamine Yamal ve Dani Olmo olmak üzere, dar alanlarda fark yaratabilecek bir dizi oyuncuya sahip.

Ayrıca, üç stoperle oynamak Suudi milli takımına ceza sahası içinde daha geniş bir koruma alanı sağlarken, beklerin maçın gidişatına göre hem defansif hem de ofansif roller üstlenmesine olanak tanıyor.

Donis bazı ilkelerinden vazgeçiyor

Donis, top hakimiyetini ön plana çıkaran ve rakibe kendi oyun stilini dayatmayı tercih eden teknik direktörlerden biri olarak bilinir; ancak İspanya gibi büyük bir rakiple karşılaşmak, tamamen farklı hesaplamalar gerektirebilir.

İspanya milli takımı, top hakimiyeti ve pas dolaşımı konusunda dünyanın en iyi takımlarından biri olarak kabul ediliyor; bu nedenle bu alanda İspanya’ya ayak uydurmaya çalışmak, Yeşiller için büyük bir risk oluşturabilir ve ağır bedeller ödetebilir.

Bu nedenle Yunan teknik direktör, baştan kaybedilecek bir top hakimiyeti mücadelesine girmek yerine, hatlar arasındaki boşlukları azaltmaya, savunma düzenine ve hızlı geçişlere dayanan daha gerçekçi bir yaklaşıma yöneliyor gibi görünüyor.

Donis hiçbir zaman taktiksel açıdan katı bir teknik direktör olmamıştır; daha önce birçok kez rakibin özelliklerine göre oyun tarzını değiştirdiğini itiraf etmiş ve Yunanistan’da çalıştırdığı takımların yerel ligde Avrupa maçlarına kıyasla farklı bir stil sergilediğini vurgulamıştı.

Mancini hayaletinin geri dönüşü mü?

Dikkat çeken nokta, beş savunmacıya güvenme fikrinin, İtalyan Roberto Mancini’nin Suudi Arabistan milli takımıyla yaşadığı deneyimi akıllara getirmesidir.

Mancini, Yeşiller ile oynadığı maçların çoğunda bu taktik düzeni tercih ediyordu ve bunun takıma daha fazla denge sağladığını düşünüyordu. Ancak bu felsefe, takımın hücum gücünü azalttığını ve aşırı savunmacı bir karakter kazandırdığını düşünen Suudi taraftarlar tarafından geniş çapta eleştirilmişti.

Ancak bu seferki fark, Donis’in beş savunmacıyla oynamayı kalıcı bir seçenek olarak değil, maçın niteliği ve rakibin gücünün gerektirdiği geçici bir çözüm olarak gördüğü izlenimini vermesi.