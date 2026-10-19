Gazeteci Jorge C. Picon (aralarında AS'ın da bulunduğu yayınlarda yazıyor) ile Sergio Valentin (Marca gazetesinden), X'teki paylaşımlarında Real Madrid yönetiminde takımın bu sezon şu ana kadarki gidişatından duyulan belirgin bir hayal kırıklığı olduğunu aktardı. Haberlere göre Başkan Florentino Perez ve diğer etkili yöneticiler, Mourinho'nun dönüşünden çok daha fazlasını bekliyordu. Özellikle de yaz aylarında kadro kurulurken teknik direktöre tam serbestlik tanınmıştı.

Haberlere göre temel eleştiri, takımın sahadaki oyununun kulübün yüksek beklentilerini karşılamaması ve Real'in kupasız tamamladığı hayal kırıklığı yaratan geçen sezonu fazlasıyla hatırlatması. Takımın hâlâ teknik direktörün arkasında olduğu belirtilirken yönetimde, belirgin bir oyun anlayışının bulunmamasına ilişkin şüpheler artıyor.

Valentin'e göre Perez, bu nedenle perde arkasında olası bir ayrılığa şimdiden hazırlanıyor. Kulüp başkanının en yakın çevresine, teknik direktörlük görevi için aklında somut bir halef bulunduğunu söylediği öne sürülüyor: Didier Deschamps.

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Millî takımın başında 14 yıl: Didier Deschamps, Fransa ile neler başardı?

49 yaşındaki Fransız teknik direktör, Fransa Millî Takımı'ndaki 14 yıllık görevinin sona ermesinden bu yana bir kulüpte çalışmıyor. Fransa'yı 2018'de dünya şampiyonluğuna, 2022'de ise Dünya Kupası finaline taşıyan Deschamps, Kuzey Amerika'daki finalleri dördüncü sırada tamamladıktan sonra görevinden ayrılmıştı. Başarılı teknik direktör, o dönemde istifa kararında sportif nedenlerin değil, millî takımın daha fazla zarar görmesini önlemek istemesine yol açan zorlu bir ortamın belirleyici olduğunu açıklamıştı.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 RBL

Lig'de dokuz hafta sonunda şampiyon Barcelona'nın yedi puan gerisinde bulunan Real Madrid ve Mourinho'yu önümüzdeki günlerde belirleyici maçlar bekliyor. RB Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının ardından gelecek pazar Katalan ekibine karşı El Clasico oynanacak.

Bu karşılaşma, Madrid'e dönüşünden bu yana çıktığı 11 resmî maçın dokuzunu kazanan Portekizli teknik direktörün geleceğini belirleyebilir. Ancak Real, Barça ile oynanacak bu önemli maçta da oyunuyla hayal kırıklığı yaratırsa son söylentilere göre Mourinho'nun görevine erken son verilmesi gerçekçi bir ihtimal olarak görülüyor.