İspanya'da büyük tartışma ve şaşkınlık yaratan bir kararla Pedri, İspanya Milli Takımı'nın İngiltere karşısındaki maçında bir kez daha ilk on birin dışında bırakıldı. Teknik direktör Luis de la Fuente böylece Barcelona'nın en önemli yeteneklerinden birini görmezden gelmeye devam etti ve oyuncunun milli takım içindeki gerçek konumu üzerine geniş bir tartışma başlattı. Peki Pedri, teknik direktörünün güvenini sonsuza dek mi kaybetti?

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Pedri'nin ilk 11 dışında kalması dikkatlerden kaçmadı; aksine özellikle analistler Axel Torres ve Javier Herraez'in ilgisini çekti. İkili, ünlü radyo programı "Carrusel Canalla"da "Cadena SER" radyosu üzerinden, bu tekrarlanan dışlamanın nedenleri üzerine hararetli bir tartışmada durumu analiz etti.

Axel Torres, Kanarya Adaları doğumlu oyuncunun yetenek ve konumunu göz önünde bulundurarak yedek kulübesinde oturmasına duyduğu büyük şaşkınlığı dile getirdi ve şunları söyledi: "Oyuncunun konumu düşünüldüğünde Pedri'nin yedek olması gerçekten şaşırtıcı. Bu kalitede ve seviyede, Barcelona gibi bir takımda bu kadar önemli bir rol üstlenen bir oyuncunun ilk 11'de başlamaması dikkat çekici ve bu konuda bu tartışmaların çıkması anlaşılır bir durum."

Torres, milli takımın özellikle Pedri'nin sahip olduğu bazı niteliklerden yoksun kaldığını da ekleyerek şöyle açıkladı: "Takım bugün baskı altında arkadan oyun kurma yeteneğinden yoksundu ve görünüşe göre topu alıp baskıyı kırmaya en yetkin oyuncu Pedri'ydi."

Analist, teknik direktörün orta sahadaki mevki dağılımını nasıl anladığını ve Pedri'nin neden öne çıkan bir rol oynamadığını da açıkladı ve şunları söyledi: "Teknik direktör, Pedri'nin mevkisini Fabian'ın mevkisi olarak görüyor. Rodri müsait değilse Zubimendi'yi sahaya sürecek, hücumda ise Olmo, Fermin ve Merino'yu düşünüyor."

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Teknik direktörün kararını eleştirmesine rağmen Torres, De la Fuente'nin çalışmalarını da ön plana çıkarmak istedi ve bugüne kadarki kararlarının başarılı olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Teknik direktörle ilgili bugüne kadar eleştirilecek pek bir şey yok. Belli bir karara katılabilir ya da katılmayabilirsiniz, bu açık; ancak tüm kararları başarısını kanıtladı."

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Javier Herraez ise oyuncunun performansı hakkında biraz farklı bir bakış açısı sundu ve İspanya Milli Takımı'ndaki seviyesinin Barcelona'daki alışılmış performansıyla aynı seviyede olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Pedri, İspanya Milli Takımı'nda kulübündeki seviyesinin altında bir performans sergileyen tek oyuncu. Onu en iyi halinde görmüyorum, ancak bugün topa daha fazla sahip olabilmemiz için ilk 11'de başlamasını bekliyordum."

Bu görüş büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Sorun Pedri'nin kendisinde mi, yoksa milli takımdaki kullanım şeklinde mi? Barcelona'nın beyni olarak görülen ve orta sahayı tam bir güvenle yöneten oyuncu, milli takım formasıyla zaman zaman kaybolmuş görünüyor; bu da yaklaşan önemli karşılaşmalar öncesinde İspanya taraftarlarını endişelendiriyor.

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Pedri'nin haksızlığa uğradığını düşünen Torres'in görüşü ile gerçek seviyesini ortaya koyamadığını düşünen Herraez'in görüşü arasında, son kararı veren kişi yine De la Fuente oluyor ve Barcelona yıldızını ilk 11 dışında bırakmanın sorumluluğunu taşıyan da o.