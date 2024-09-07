İspanya'da Arda Güler şoku! Böyle duyurdular...

İspanya'da Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili büyük bir endişe yaşandı.

A Milli Takım'da Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlık yaşadı. 88. dakikada kendisini yere bırakan 19 yaşındaki futbolcuya saha içerisinde tedavi uygulandı. Arda, tedavisinin ardından değişiklik istedi ve kenara sekerek geldi. Haberin devamı aşağıda Arda'dan paylaşım Arda Güler sosyal medya hesabından 'Daha iyisi için çalışmaya devam' paylaşımında bulundu. İspanyollar endişeli Arda Güler'in yaşadığı sakatlık, İspanyol basınında hemen yankı buldu. Diario AS'ta, 'Arda Güler hakkında endişeler' başlığıyla yazılan haberde şu ifadelere yer verildi: Gelecek maç La Liga RSO RMA Maç önizlemesi "Türk oyuncu, Galler ile Türkiye arasında oynanan maçta kaval kemiğine aldığı şiddetli darbenin ardından 88. dakikada oyun alanını terk etti. "Cardiff'te Türkiye ile Galler arasında oynanan maçın bitimine birkaç dakika kala Arda Güler korkulu anlar yaşattı. "Genç Türk oyuncu sol bacağının kaval kemiğine şiddetli bir darbe aldı. Bu da yere düşmesine, değiştirilmesini istemesine ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık görevlilerini çağırmasına neden oldu."