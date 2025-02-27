İspanya'da Arda Güler krizi! Ancelotti ile yorumcular birbirine ters düştü

Arda Güler, Real Sociedad karşısında sahaya ilk 11'de çıkarken maç sonunda Ancelotti ile İspanyol yorumcular birbirine ters düştü.

Real Madrid, Real Sociedad'ı 1-0 yendi

Arda Güler maça ilk 11'de başladı

Ancak maç sonrası çatlak yarattı

NE OLDU? İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid, Real Sociedad'ı Endrick'in 19. dakikada kaydettiği tek golle 1-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak maç sonunda genç oyuncunun performansıyla ilgili Carlo Ancelotti ve İspanyol yorumcular ayrı düştü.

BÜYÜK RESİM: 84 dakika oyunda kalan Arda Güler 42 kez topla buluştu. Attığı 26 pasın 21'inde isabet sağlayan milli futbolcu, 1 şut çekti ve rakip ceza sahasında 1 kez topla buluştu. 8 kez ikili mücadeleye giren Güler, bunların 5'ini kazandı.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansından memnun olduğunu söyledi: "Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı."

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Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansından mutluluğunu dile getirirken İspanyol yorumcular deneyimli çalıştırıcıyla aynı fikirde değildi.

Eski İspanyol futbolcu ve yorumcu Alvaro Benito, Arda Güler'in maçta fark edilmediğini çünkü Real Madrid'in oyun sisteminin milli futbolcuya uymadığını aktardı. Tomas Roncero ise Arda Güler hariç Real Madrid'in son derece odak oynadığını ve kupayı önemsediğini belirtti.