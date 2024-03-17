Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.

Real Madrid'in Osasuna ile oynadığı mücadelenin son anlarında oyuna giren Arda, yine farkını gösterdi ve orta sahadan çektiği şut direkten döndü.

Mücadelenin ardından büyük bir övgü aldı ve adeta Arda Güler konusunda bir çılgınlık yaşandı.

Ne söylendi?

Madrid'in Osasuna ile oynadığı maçtan sonra MARCA; Arda'nın artık daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi.

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MARCA'nın yazarlarından José Vicente Hernáez, Carlo Ancelotti'yi Arda Güler tutumundan dolayı eleştirenlerden biriydi. Hernaez, dün akşam oynanan mücadelenin ardından şöyle yazdı:

"Sahaya her çıktığında kaliteli bir detay bırakan Arda Güler'den Don Carlo daha neyi bekliyor? İlk 11'de olması gerektiğini söylemiyorum, tamam. Ama Ancelotti onu sadece son anlarda, Madrid'in 64. dakikada 4-1 öne geçtiği maçta hatırlıyor."

'Türk oyuncu çok cesur ve cüretkâr'

Öte yandan İspanyol medyası, dün akşamki şutunun ardından Arda Güler'e geniş yer ayırdı. AS'ta yer alan haberde "O seçilmiş biri: Arda Güler'in çılgın vuruşu sezonun golü olmayı santimetre ile kaçırdı. Türk oyuncu çok cesur ve cüretkâr ve bunu maçın son anlarında bu mucizeyi deneyerek gösterdi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca MARCA, "Böyle bir vuruşu sadece büyük yetenekler yapar" ifadeleri kullanıldı.

'Çılgınlık!'

Mundo Deportivo'da yer alan haberde ise, "Bu çılgınlık da ne? Üst direk Arda Güler'in yılın gollerinden birini atmasını engelledi" başlığı kullanıldı ve şu ifadeler yer aldı: "Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok az dakika oynuyor ancak oynadığı az süre içinde de kalitesi ve yeteneğiyle ilgili detaylar veriyor ve birçok kişi onu sahada daha fazla görmek istiyor.

"Madrid'deki dönemine sakatlık sorunlarıyla başlayan Türk oyuncu, zamanın durduğu El Sadar'da yılın gollerinden birini atmaya çok yaklaştı. 85'inci dakikada oyuna giren Güler, kendi yarı sahasında topla buluştu ve orta saha çizgisinin hemen içinden, top sürdükten sonra Sergio Herrera'yı hazırlıksız yakalayan muazzam bir şut çıkardı. Topa çok yakın olan Osasuna kalecisi, Güler'in 50 metreden vuruşunu beklemiyordu. Türk oyuncunun Puskas ödülü için yarışabilecek bir gol atmasını engelleyen şey üst direk oldu."