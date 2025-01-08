İspanya'da Arda Güler çılgınlığı: 'Bu çocuk hiç normal değil!'

Real Madrid'in Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki golle yıldızlaşan Arda Güler, yine İspanya'ya damgasını vurdu.

Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği Arda Güler, İspanya'da 2025'in ilk günlerinde gündem olmayı başardı.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda pazartesi gecesi Deportiva Minera'ya konuk oldu. İspanyol devi, zayıf rakibini 5-0 mağlup ederek taraftarına güzel bir resital sundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de şans verdiği Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, iki golle yıldızlaşırken İspanyol basınından büyük övgü aldı.

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Devre arasında Arda Güler'in formasını aldı

Karşılaşmanın devre arasında ilginç bir olay meydana geldi. Deportiva Minera forması giyen Omar Perdomo, maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek onun formasını istedi. Bu esnada yıldız futbolcu formasını değiştirerek rakibini kırmadı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler

Öte yandan Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında da övgü aldı. Fanatik'in derlediği habere göre milli futbolcu ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Diario AS: "Ancelotti'nin orta sahada oynaması gerektiğine inandığı Arda Güler, iki golünün dışında topsuz alanda da çok iş yaptı ve değişikliklerin ardından bu noktaya geldi. Carlo, daha fazla Güler istiyoruz, lütfen."

'Normal olmayan davranış'

"Jose Omar Pedromo, Türk oyuncunun formasını istedi ve Arda hiç tereddüt etmeden ona verdi. Madridli oyuncu bu harika andan ayrılırken pek normal olmayan ve genellikle görülmeyen bir jest yaptı."

Mundo Deportivo: "Zadarlı dahinin (Modric) sadece son birkaç dakikası kaldı ve tıpkı diğer büyük oyuncu Arda Güler'in kendisine verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gibi o da bu dakikaları boşa harcamak niyetinde değildi."