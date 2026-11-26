İspanyol gazetesi AS'ın yaptığı kapsamlı bir anket, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın futbol taraftarları gözündeki yerini ortaya koydu.

Reklam

Madrid merkezli gazetenin anketinde İngiliz milli oyuncu, başta Andres Iniesta, Steven Gerrard ve Michael Laudrup olmak üzere oyunun pek çok efsanesini ve bugünün yıldızlarını geride bıraktı. Luka Modric'e yaklaşan Bellingham, Zinedine Zidane'ın ise oldukça gerisinde kaldı.

Anket, Bellingham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eindhoven karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından yapıldı. Maça yedek kulübesinde başlayan İngiliz oyuncu, ikinci yarıda oyuna girerek Real Madrid'in oyununu baştan aşağı değiştirdi. Bir gol atıp bir de asist yapan Bellingham, Real Madrid'in 5-1 kazandığı mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Ayrıca okuyun

Eşinden ayrılan Neuer'in hayatındaki gizemli genç kadının kimliği ortaya çıktı

Reklam Reklam

Video: La Liga'nın sürpriz ismi Zabiri ödül toplamaya devam ediyor

Related Topics

Gazete, okurlarına Bellingham'ı her bir oyuncudan ayrı ayrı daha iyi bulup bulmadıklarını sorarak onu on oyuncuyla doğrudan karşılaştırdı.

Madrid merkezli gazetenin, oylamanın kapanmasıyla akşam baskısında yayımladığı sonuçlara göre ankete 13.212 kişi katıldı.

Reklam

Öne çıkan sonuç, Bellingham'ın Barcelona'nın oyuncusu Pedri'yi büyük farkla geride bırakması oldu. Katılımcıların %86'sı Bellingham'ı seçerken İspanyol yıldızı tercih edenlerin oranı yalnızca %14'te kaldı.

Real Madrid'in oyuncusu ayrıca Steven Gerrard'ı %83'e %17, Michael Laudrup'u %72'ye %28 ve Andres Iniesta'yı %62'ye %38 oranla geride bıraktı.

Reklam

Öte yandan Bellingham, bazı isimler karşısında hiç zorlanmadı. Martin Ødegaard'a karşı oyların %97'sini alan İngiliz oyuncu, Rayan Cherki'yi %96, Paul Scholes'u %92 ve Frank Rijkaard'ı %89 oranla geride bıraktı.

Ancak Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Luka Modric ile yapılan karşılaştırma daha zorlu geçti. Katılımcıların %66'sı Hırvat yıldızı tercih ederken Bellingham'ı seçenlerin oranı %34'te kaldı.

Reklam

Zinedine Zidane ise Bellingham'ı daha büyük bir farkla geride bırakan tek isim oldu. Katılımcıların %79'u Zidane'ı seçerken İngiliz milli oyuncuya verilen oyların oranı %21'de kaldı.

Bellingham, Eindhoven maçının ardından Zidane ile yapılan karşılaştırmalar hakkında şunları söylemişti: "Bu benim için bir baskı değil, aksine bir onur. Bazılarının Zidane'a benzediğini düşündüğü bazı şeyler yapıyorum ama o benden çok daha iyiydi."

Reklam

Rakamlar açısından ise gazete, Bellingham'ın bu sezon 1.447 dakikayla Real Madrid'de en çok süre alan oyuncular arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. İngiliz oyuncunun önünde 1.530 dakika oynayan Thibaut Courtois ile 1.613 dakikası bulunan Kylian Mbappe yer alıyor.

Bellingham bu sürede 7 gol atıp 5 asist yaptı. Eindhoven'a attığı gol en dikkat çeken anlarından biri olurken diğer golde de Vinicius Junior'a yaptığı pasla pozisyonu hazırladı.

Reklam

Bellingham, formundaki yükselişi teknik direktörü Jose Mourinho'ya bağladı ve kısaca şöyle dedi: "Mourinho, başka bir şey değil."