İspanyol futbolundaki kriz artık müzakere masasındaki geçici bir anlaşmazlık olmaktan çıktı; birden fazla cephede açık bir savaşa dönüştü. Bu savaşın başında ise oyuncularla Lig Birliği arasındaki yeni toplu sözleşme mücadelesi ve İspanya Lig Birliği Başkanı Javier Tebas'tan gelen, sporda ve siyasette söylemin sınırları üzerine tartışmaları yeniden alevlendiren yeni ateşli açıklamalar yer alıyor.

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Sürpriz bir gelişmeyle, İspanyol Futbolcular Birliği "AFE" ile İspanya Ligi "LaLiga" arasında Ulusal Mahkeme önünde yapılması planlanan ve bu sezon üzerinde müzakere edilmesi gereken yeni toplu sözleşme anlaşmasına ilişkin görüşmelerin başlatılması önündeki yasağı kaldırması beklenen toplantı ertelendi.

Erteleme, yalnızca futbolcular sendikası (Futbolistas ON) tarafından ilan edilen ve oturuma katılmayan genel grev nedeniyle gerçekleşti; böylece anlaşma dosyası askıda kalırken, iki taraf arasındaki gerginlik eşi görülmemiş bir şekilde tırmanıyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, krizin kökeni temsil meşruiyetine ilişkin bir çekişmede yatıyor. Soyunma odalarında yapılan seçimlerde, David Aganzo liderliğindeki AFE sendikası oyuncuların yüzde 93'ünün desteğini aldı ve Spor Yasası'nın, işverenlerle yeni anlaşmayı müzakere etme hakkını yalnızca oyların en az yüzde 10'unu alan sendikalara tanıdığını savunuyor.

Buna karşılık işverenler de, bir önceki anlaşmanın müzakereye katılmak için yüzde 5'ten fazlasının yeterli olduğunu öngördüğünü gerekçe göstererek sendikayı çağırdı; bu durum AFE tarafından sert bir tepkiyle karşılandı ve birlik, Lig'i "demokrasiyi görmezden gelmekle" suçlama noktasına kadar gitti.

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Beklenen anlaşma oyuncuların geleceği açısından son derece önemli; zira sendika maçlar arasındaki dinlenme sürelerini düzenlemeye çalışıyor ve oyuncular bir maçla diğeri arasında en az 72 saat talep ediyor. Ayrıca, başta tartışmalı Miami planı olmak üzere, ligin İspanya dışında muhtemel bir maç oynama koşulları üzerinde de müzakere yapılacak.

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Oyuncuların geçen sezon yalnızca on saniye süren Lig protestosu, Relevent kulübünün Miami planını askıya almasına yol açmış, bu da Tebas için büyük bir geri adım oluşturmuş ve Aganzo ile gerginliği artırmıştı.

Bu anlaşmazlık, işverenler birliğinin oyunculara karşı dava açmasıyla sonuçlandı; ancak mahkeme, suçlandıkları gibi gizli bir grev yapmadıklarını teyit ederek oyuncuların lehine karar verdi.

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Tüm bu gerginliğe rağmen, oyuncular geçmiştekilere benzer bir grev düşünmüyor; ancak iki taraf arasındaki ilişkiler, müsabakanın istikrarını etkileyebilecek uzun bir mücadelenin habercisi olan kritik bir noktaya ulaştı.

Herkesin ortamın yatışmasını beklediği bir sırada, "okdiario" radyosunun aktardığına göre, Tebas, Goebbels benzetmesini kullandığı alışılagelmiş üslubuna geri dönerek yeni bir cephe açtı.

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Başbakan Pedro Sánchez'in faşist iletişim yöntemlerinden ve siyasi rakibi insanlıktan çıkarmaktan bahsettiği bir röportajın ardından, Tebas sosyal medya platformlarında video klibini de ekleyerek şöyle yazdı: "Birileri Başbakan'ın Goebbels yöntemlerinden bahsettiği klibi İspanyol Spor Konseyi'ne ve Rodríguez Uribes'e göndermeli. Ne çirkin bir benzetme!".

Bu yeni saldırı, Tebas'ın kendi geleceği Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önünde hâlâ askıdayken geliyor; İspanyol Spor Konseyi, geçtiğimiz ekim ayında, Real Madrid'in medya ve televizyon kanallarını Nazi propaganda yöntemlerine benzetmesinin ardından Tebas'a karşı dava açmıştı. Bu durum, onurunu ya da sportif nezaketi zedeleyen alenî fiilleri ağır suç sayan Spor Yasası'nın 76.4.b maddesi uyarınca Tebas'ın men cezası almasına yol açabilir.

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Bu eşzamanlı gelişmeler, oyuncular, idare ve kulüpler arasındaki mevcut dengenin kırılganlığını yansıtıyor ve mevcut sezonu, tarafların anlaşmazlıkları yargısal ve medyatik tırmanış yerine diyalog yoluyla aşabilme kapasitesine dair gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.