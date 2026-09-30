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UEFA Nations League A
team-logoİspanya
Nuevo Carlos Tartiere
team-logoÇek Cumhuriyeti
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İspanya - Çekya UEFA Uluslar Ligi A önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti
İspanya

UEFA Uluslar Ligi A'da İspanya - Çekya maçına kapsamlı ön bakış. Taktik, takım haberleri, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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UEFA Nations League A - Hafta 3
Nuevo Carlos Tartiere

İspanya ile Çekya, 3 Ekim 2026'da EST 12.45 ve GMT 18.45'te başlayacak.

Dur durak bilmeyen dünya şampiyonu İspanya serisini sürdürmek istiyor

Dünya şampiyonu İspanya, son maçta Hırvatistan'ı 4-1'lik farklı skorla geçmesinin ardından şimdi 40 maçtır yenilmiyor ve bu da UEFA Uluslar Ligi A'da altıda altı yaparak altı puana sahip olduğu anlamına geliyor. Barcelona'nın olağanüstü genç yıldızı, İspanya'nın İngiltere'yi 3-2 yendiği maçta açılış golünü attıktan sonra bu galibiyette de iki gol kaydetti.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Çekler hâlâ puansız

Buna karşılık Çekya, şu ana kadar Uluslar Ligi'ndeki iki maçını da Hırvatistan ve İngiltere karşısında kaybetti. İspanya şu anda dokuz maçlık galibiyet serisi yakalamışken, bu durum Santi Denia'nın ekibi için zorlu görünüyor. Oyun kurucu Pavel Sulc, İngiltere karşısında kırmızı kart gördü, bu yüzden İspanyollar'a karşı forma giyemeyecek. Kanat oyuncusu

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images


Takım haberleri ve kadrolar

İspanya vs Çek Cumhuriyeti Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • L. de la Fuente

Luis de la Fuente, karşılaşma öncesinde İspanya için muhtemel bir ilk 11 doğrulamadı ve ev sahibi ekipte herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi bildirilmedi. Güncellemeler, başlama saatine yakın eklenecek.

Santi Denia'nın Çekya kadrosu için de bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11 ya da sakatlık bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde daha fazla takım haberinin netleşmesi bekleniyor.

Form durumu

ESP

ESP - Form

BEL
K2-1
FRA
K0-2
ARG
K1-0
ENG
K2-3
CRO
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
CZE

CZE - Form

KOR
K2-1
RSA
B1-1
MEX
K0-3
CRO
K1-2
ENG
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İspanya, tüm kulvarlardaki son beş maçının beşini de kazandı; 10 gol atarken sadece iki gol yedi. Son sonuç, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti ve ondan önce açılış grup maçında Wembley'de İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası serüveninde Arjantin, Fransa ve Belçika karşısında galibiyetler alan İspanya, bu üç maçın tamamında gol yemedi.

Çekya ise son beş maçının dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı; dört gol atıp dokuz gol yedi. Son sonuç, Prag'da İngiltere'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi. Bu serinin daha önceki bölümünde Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a 2-1 kaybetti, Dünya Kupası'nda Meksika'ya 3-0 mağlup oldu, Güney Afrika ile 1-1 berabere kaldı ve Güney Kore'ye 2-1 yenildi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

İspanyaÇizimÇek Cumhuriyeti
4
1
0
UEFA Nations League A
İspanya badge
İspanya
ESP
2
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
MS
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
European Championship
İspanya badge
İspanya
ESP
1
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
MS
European Championship Qualification
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
European Championship Qualification
İspanya badge
İspanya
ESP
2
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
9Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Veri setindeki bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı ve İspanya 2-0 kazandı. Son beş ikili rekabet maçında daha güçlü olan taraf İspanya oldu; bu sonuçlar arasında Haziran 2022'de Prag'da alınan 2-2'lik beraberlik, Euro 2016'daki 1-0'lık galibiyet ve 2011'de Avrupa Şampiyonası elemelerinde gelen iki zafer yer alıyor. Çekya'nın veri setindeki tek beraberliği, dört yıl önce Prag'daki o Uluslar Ligi maçında geldi.

Puan durumu

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İspanyaİspanyaESP
220073+46
K
K
2
İngiltereİngiltereENG
210143+13
K
K
3
HırvatistanHırvatistanCRO
210135-23
K
K
4
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
200214-30
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A 3. Grup'ta lider durumda, Çekya ise dördüncü ve son sırada yer alıyor. Grubun zirvesindeki takımla son sırasındaki takım karşı karşıya gelirken, buradaki sonuç ya İspanya'nın farkı daha da açmasını sağlayacak ya da Çekya'ya üzerine inşa edebileceği ilk puanı verecek.

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