UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

İspanya ile Çekya, 3 Ekim 2026'da EST 12.45 ve GMT 18.45'te başlayacak.

Dur durak bilmeyen dünya şampiyonu İspanya serisini sürdürmek istiyor

Dünya şampiyonu İspanya, son maçta Hırvatistan'ı 4-1'lik farklı skorla geçmesinin ardından şimdi 40 maçtır yenilmiyor ve bu da UEFA Uluslar Ligi A'da altıda altı yaparak altı puana sahip olduğu anlamına geliyor. Barcelona'nın olağanüstü genç yıldızı, İspanya'nın İngiltere'yi 3-2 yendiği maçta açılış golünü attıktan sonra bu galibiyette de iki gol kaydetti.

Getty Images

Çekler hâlâ puansız

Buna karşılık Çekya, şu ana kadar Uluslar Ligi'ndeki iki maçını da Hırvatistan ve İngiltere karşısında kaybetti. İspanya şu anda dokuz maçlık galibiyet serisi yakalamışken, bu durum Santi Denia'nın ekibi için zorlu görünüyor. Oyun kurucu Pavel Sulc, İngiltere karşısında kırmızı kart gördü, bu yüzden İspanyollar'a karşı forma giyemeyecek. Kanat oyuncusu

Getty Images





Takım haberleri ve kadrolar

Luis de la Fuente, karşılaşma öncesinde İspanya için muhtemel bir ilk 11 doğrulamadı ve ev sahibi ekipte herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi bildirilmedi. Güncellemeler, başlama saatine yakın eklenecek.

Santi Denia'nın Çekya kadrosu için de bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11 ya da sakatlık bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde daha fazla takım haberinin netleşmesi bekleniyor.

Form durumu

İspanya, tüm kulvarlardaki son beş maçının beşini de kazandı; 10 gol atarken sadece iki gol yedi. Son sonuç, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti ve ondan önce açılış grup maçında Wembley'de İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası serüveninde Arjantin, Fransa ve Belçika karşısında galibiyetler alan İspanya, bu üç maçın tamamında gol yemedi.

Çekya ise son beş maçının dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı; dört gol atıp dokuz gol yedi. Son sonuç, Prag'da İngiltere'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi. Bu serinin daha önceki bölümünde Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a 2-1 kaybetti, Dünya Kupası'nda Meksika'ya 3-0 mağlup oldu, Güney Afrika ile 1-1 berabere kaldı ve Güney Kore'ye 2-1 yenildi.

İkili rekabet geçmişi

Veri setindeki bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı ve İspanya 2-0 kazandı. Son beş ikili rekabet maçında daha güçlü olan taraf İspanya oldu; bu sonuçlar arasında Haziran 2022'de Prag'da alınan 2-2'lik beraberlik, Euro 2016'daki 1-0'lık galibiyet ve 2011'de Avrupa Şampiyonası elemelerinde gelen iki zafer yer alıyor. Çekya'nın veri setindeki tek beraberliği, dört yıl önce Prag'daki o Uluslar Ligi maçında geldi.

Puan durumu

Grp. 3 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İspanya ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 K K 2 İngiltere ENG 2 1 0 1 4 3 +1 3 K K 3 Hırvatistan CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 K K 4 Çek Cumhuriyeti CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A 3. Grup'ta lider durumda, Çekya ise dördüncü ve son sırada yer alıyor. Grubun zirvesindeki takımla son sırasındaki takım karşı karşıya gelirken, buradaki sonuç ya İspanya'nın farkı daha da açmasını sağlayacak ya da Çekya'ya üzerine inşa edebileceği ilk puanı verecek.