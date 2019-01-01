İspanya bir kez daha Luis Enrique'ye emanet

Luis Enrique beş aylık aranın ardından İspanya Milli Takımı'nın başındaki görevine geri döndü.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, yeniden, Luis Enrique oldu.

Federasyon, kanser nedeniyle vefat eden kızının o dönemki tedavisi nedeniyle haziran ayında görevinden ayrılan İspanyol teknik adama koltuğunu geri verdi.

Enrique'nin yokluğunda takımı daha önce onun yardımcılığını yapan Roberto Moreno çalıştırmıştı. Moreno, Romanya'yı 5-0 yendikleri maçın ardından Enrique'nin geri döndürüleceği haberini alınca basın toplantısına çıkmadı ve stadyumu gözyaşları içerisinde terk etti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise süreci şeffaflık içerisinde yönettiklerini söyledi.

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Luis Enrique'yi açıkladığı basın toplantısında konuşan Rubiales, "Pazartesi günü Roberto Moreno'dan bir mesaj aldık. Kendisi, Luis Enrique'nin takıma dönmesi halinde zorluk çıkarmayacağını söyledi. Luis Enrique dönmek istedi ve biz de görevi kendisine geri verdik. Onun döneceğini bizden önce bilen kişi zaten Moreno'ydu. Luis Enrique'ye verdiğimiz sözü tuttuk." sözlerini kullandı.

Luis Enrique'nin İspanya'yla kontratı 2022 Dünya Kupası sonuna dek devam edecek.

Roberto Moreno'nun takımda yardımcı antrenör olarak kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor.