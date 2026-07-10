İspanya - Belçika: Maç detayları

Dünya Kupası - Çeyrek Final 10 Tem 2026 - 15:00 SoFi Stadium

İspanya - Belçika maçı 10 Temmuz 2026'da saat 19.00 GMT ve 15.00 EST'de başlayacak.

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Avrupa şampiyonu İspanya ile formda Belçika, Los Angeles'taki dev maçta karşı karşıya

Turnuvanın favorilerinden İspanya ile yıldızlarla dolu Belçika, çeyrek finalde Los Angeles Stadyumu'nda kozlarını paylaşırken sahnede gerçekten büyüleyici bir ağır sıklet klasiği olacak. Luis de la Fuente yönetimindeki, tarih yazmanın peşindeki La Roja, taktik üstünlüğü ve sarsılmaz savunma temeliyle turnuva ağacında kusursuz bir şekilde ilerledi.

Önlerinde ise turnuva ilerledikçe çok yönlü bir gol makinesine dönüşen son derece tehlikeli bir Belçika var. Tüm kulvarlarda 18 maçlık yenilmezlik serisiyle Güney Kaliforniya'ya gelen Belçika, İspanya'nın yapısal direncini kırıp son dörde efsanevi bir yer edinmekte kararlı.

Bu iki Avrupa temsilcisi küresel sahnede karşı karşıya gelirken taktik disiplin ve üst düzey bireysel teknik tüm açıklığıyla görülecek. Maç öncesi bahislerinizi ya da özel skor kombinasyonlarınızı yapmadan önce, kasa bakiyenizin ekstra ev kredisiyle tamamen optimize edildiğinden emin olun. Oyun profilinizi yükseltmek için aktif betwinner promosyon kodumuzu değerlendirin.

La Roja ve Belçika buraya nasıl geldi?

İspanya son sekize ulaşırken kusursuz ve savunma açısından tarihi bir turnuva geçirdi. De la Fuente'nin öğrencileri grup aşamasını rahat geçti, ardından eleme turlarında tam bir olgunluk sergileyerek Son 32 Turu'nda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve Son 16 Turu'nda yedekten gelen Mikel Merino'nun dramatik geç golü sayesinde Portekiz'i 1-0 yenerek saf dışı bıraktı. Kritik nokta ise İspanya'nın turnuva boyunca henüz tek bir gol bile yememiş olması; kaleci Unai Simón da 609 dakika gol görmeyerek dikkat çekici yeni bir rekora imza attı.

Belçika'nın Los Angeles'a uzanan yolu patlayıcı hücum tepkisiyle şekillendi. Mısır ve İran karşısındaki beraberliklerle başlayan yavaş girişin ardından Yeni Zelanda'yı 5-1'lik skorla geçerek gruptan çıktılar. Bu etkili görüntüyü eleme turlarına da taşıdılar; Senegal karşısında uzatmalarda gelen zorlu 3-2'lik galibiyetin ardından Son 16 Turu'nda tam anlamıyla bir ustalık gösterisi yaparak turnuvanın ortak ev sahiplerinden ABD'yi Seattle'da 4-1 mağlup ettiler ve ne kadar büyük bir tehdit olduklarını ortaya koydular.

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Orta sahadaki sakatlık darbeleri ve kadro tercihleri belirleyici oluyor

Bu vitrin niteliğindeki çeyrek final öncesi taktik hazırlık, Belçika kampındaki büyük sakatlık darbesi nedeniyle ciddi şekilde şekilleniyor. Orta sahanın kilit ismi Amadou Onana'nın ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçirmesinin ardından Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyeceği resmen açıklandı ve bu durum orta alanda ciddi bir savunma zafiyeti yarattı. Buna ek olarak Sporting savunmacısı Zeno Debast için geç bir kondisyon testi gerekecek, Kevin De Bruyne'nin ise dikkatli şekilde kullanıldıktan sonra merkezde yeniden ilk tercihler arasına dönmesi bekleniyor.

İspanya ise bu karşılaşmaya fiziksel açıdan çok daha istikrarlı bir durumda, neredeyse tam kadro giriyor. Kanat oyuncusu Nico Williams küçük bir darbe almış olsa da maç kadrosuna dönmesinin beklendiği belirtiliyor. De la Fuente, sağ bekte kıskanılacak bir tercih sorunu yaşıyor; bir önceki turdaki etkileyici savunma katkısının ardından Marcos Llorente, Pedro Porro'nun yerine geçmek için güçlü şekilde bastırıyor.

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Taktik tempo tuzakları ile geçiş hızı maçın kaderini belirleyecek

Stratejik plan tamamen merkez bölgedeki mücadeleye ve dikine oyun hızına odaklanacak. İspanya'nın planı mutlak orta saha kontrolü ve topa sahip olma üstünlüğü üzerine kurulu. 2024 Ballon d'Or kazananı Rodri derin merkezde oyunu yönlendirecek; yanında Pedri ve Dani Olmo yer alacak. Amaç, pas kanallarını kapatmak, alanı daraltmak ve İspanya'nın turnuvadaki dört golle en skorer oyuncusu olan formdaki hücumcu Mikel Oyarzabal'ı beslemek için yarı alanları titizlikle yoklamak olacak.

Belçika'nın karşı planı, İspanya'nın önde kurduğu savunma hattını cezalandırmak için hızlı ve doğrudan geçişlerden en iyi şekilde yararlanmak zorunda. Onana'nın yokluğunda Youri Tielemans ve Nicolas Raskin'in dörtlü savunmayı korumak adına büyük bir disiplin göstermesi, İspanya'nın karşı presini hızla aşıp topu De Bruyne'ye aktarması gerekecek. Sonrasında ise kanatta Jérémy Doku'nun elektrik hızındaki oyunu ve Romelu Lukaku'nun fizik gücü, Belçika'nın La Roja'nın yapısını bozmak için başlıca silahı olacak.

Oturmuş yapılar en büyük sınavına çıkıyor

İspanya, son üç maçında 12 gol atan ve birçok farklı bölgeden rahatça skor üreten Belçika hücumu karşısında tarihi savunma performansının en büyük sınavını verecek.

Belçika'yı ise ana orta saha savunmacısı olmadan İspanya'nın akıcı genişliğini kontrol etme gibi zorlu bir görev bekliyor. Başarı tamamen, savunma bloklarının Lamine Yamal ile Álex Baena'nın ceza sahasına orta koridorları açmasını engellemesine bağlı.

İspanya'nın Belçika karşısındaki muhtemel 11'i

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Belçika'nın İspanya karşısındaki muhtemel 11'i

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

İspanya - Belçika maçına dair istatistikler

İki ülke tüm kulvarlarda 22 kez karşılaştı. İspanya 12 maç kazandı, Belçika 5 galibiyet aldı ve 5 maç berabere bitti.

İki takım Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1986'da Meksika'daki çeyrek final 1-1 sona erdi ve Belçika penaltılarla tur atladı. Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmayı ise İspanya, 1990 grup aşamasında 2-1 kazandı.

İki takım arasındaki son maç, Eylül 2016'daki hazırlık karşılaşmasıydı ve İspanya bu maçı 2-0 kazandı.

Luis de la Fuente'nin takımı turnuvada yenilgi yüzü görmedi ve dikkat çekici şekilde henüz tek gol bile yemedi. Bu savunma performansında, yediği gol olmadan dakika rekorunu kıran kaleci Unai Simón'un payı büyük.

Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Belçika, tüm kulvarlarda etkileyici bir 18 maçlık yenilmezlik serisi taşıyor. Son 16 Turu'nda ABD'yi Seattle'da 4-1 mağlup ettiler.

İspanya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Savunmacılar: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta sahalar: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Forvetler: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Belçika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Savunmacılar: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Orta sahalar: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Hücum oyuncuları: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Takım haberleri ve kadrolar

İspanya'nın başında Luis de la Fuente bulunuyor. Kadroda şu anda listelenen bir sakatlık ya da ceza yok ve çeyrek final öncesinde doğrulanmış bir ilk 11 açıklanmadı. Maç saati yaklaştıkça yeni takım haberleri eklenecek.

Belçika'yı Rudi Garcia yönetiyor. Bu aşamada takımın da doğrulanmış bir kadrosu bulunmuyor, ancak Amadou Onana'nın ABD galibiyeti sırasında diz problemi gibi görünen bir sorun nedeniyle oyuna devam edemediğini belirtmekte fayda var. Oyuncunun durumuna ilişkin resmi bir güncelleme yapılmadı. Bilgi geldikçe takım haberleri güncellenecek.

ESP BEL Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok 24 A. Onana

Form durumu

İspanya son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı ve bu maçların tamamı bu Dünya Kupası'nda oynandı. Son sonuçları, Son 16 Turu'nda Portekiz'e karşı Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı golle gelen 1-0'lık galibiyetti. Daha önce turnuvada Avusturya'yı 3-0, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup eden İspanya, Uruguay'ı 1-0 yendi ve Cabo Verde ile 0-0 berabere kaldı. İspanya bu beş maçta sekiz gol attı, hiç gol yemedi ve turnuvadaki her maçta kalesini gole kapattı.

Belçika da son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve bunların tamamı yine bu Dünya Kupası'nda oynandı. Son karşılaşmaları, Seattle'da ABD'yi 4-1 yendikleri maçtı; golleri atanlar arasında De Ketelaere, Vanaken ve Lukaku da vardı. Öncesinde Son 32 Turu'nda Senegal karşısında dramatik bir geri dönüşle 3-2 kazandılar ve Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ettiler. Bu seriden önce grup aşamasında İran ve Mısır ile berabere kalmışlardı. Belçika son beş maçında 13 gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabet

Verilen veri setinde bu iki takım arasındaki en güncel rekabetçi buluşma, Eylül 2016'daki bir hazırlık maçında geldi ve bu karşılaşmayı nominal olarak ev sahibi taraf olan Belçika'ya karşı İspanya 2-0 kazandı. Ondan önce İspanya, 2009'da bir Dünya Kupası elemesinde Belçika'yı 5-0 mağlup etti; bunun öncesinde ise Ekim 2008'de Brüksel'de 2-1 kazanmıştı. Listelenen beş maçın tamamını İspanya kazandı; 11 gol attı ve sadece bir gol yedi.

Puan durumu

Belçika bu Dünya Kupası'nda G Grubu'nu lider tamamladı. İspanya ise H Grubu'nu kazandı ve çeyrek finale kendi tarafındaki grubun lideri olarak geliyor.