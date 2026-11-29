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Como-Juventus maçının oynandığı gün, İspanyol gazetesi El Pais Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas’a geniş yer ayırdı. Como, bu yıl da Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor ve Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunun devam eden lig aşamasının sürprizi konumunda. “Cesc, yuvaya dönen evlat ve Van Gogh’un kulağı” başlığını taşıyan yazıda, La Oreja de Van Gogh adlı tanınmış İspanyol pop rock grubuna da gönderme yapılıyor.

Yazıda, Como’nun başarılı teknik direktörüne Barcelona taraftarlarının hep kuşkuyla baktığı hatırlatılıyor. Taraftarlar, Camp Nou’ya dönüşünü yıllarca bekledikleri Fabregas’ı biraz soğuk ve mesafeli buluyordu. Ancak Barcelona’nın, Hansi Flick’in görev dönemi sona erdiğinde Yamal ve takım arkadaşlarının başına geçmesi için Fabregas’ı ideal aday olarak takip ettiği belirtiliyor. İspanyol teknik direktörün Barcelona’nın çok beğendiği bir isim olduğu aktarılıyor. Fabregas, 2011 ile 2014 yılları arasında futbolcu olarak forma giydiği kulübe böylece dönebilir.

İtalya cephesinde ise El Pais’in ortaya çıkardığı en dikkat çekici perde arkası bilgi, Juventus’un Fabregas’a ilgisi. İspanyol gazetesine göre Juventus, yakın geçmişte takımın başına getirmek için İspanyol teknik direktörle temasa geçti. Inter de 2025’te Simone Inzaghi’nin ayrılmasının ardından aynı girişimde bulundu.

Fabregas, Juventus’un teklifini geri çevirmeyi ve büyük bir kulübün başına geçmek için daha uygun bir zamanı beklemeyi tercih etti. Böylece, örneğin Bologna’dan Juventus’a geçen Thiago Motta gibi büyük bir kulüpte başarısız olup kariyerine zarar verme riskinden kaçınmak istedi.

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1987 doğumlu Cesc Fabregas, 2023’ten bu yana Como’yu çalıştırıyor ve bu akşam Serie A’nın 13. haftasında Luciano Spalletti’nin Juventus’una karşı mücadele edecek. İspanyol teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında Juventus için şunları söyledi: “Juventus’un bizden üstün olduğu hiçbir yönü yok. İki takım da güzel futbol oynuyor, biz de kazanmayı deneyeceğiz. Ama tempoyu artırdıklarında çok etkili oluyorlar ve çok gol atıyorlar. Onları yenmek için kusursuz bir maç çıkarmamız gerekecek.”

Spalletti hakkında ise şöyle konuştu: “Onun deneyimini almak isterdim. Birçok kulüpte iyi işler yaptı. Ben hâlâ çok hata yapıyorum, o ise kendine çok daha fazla güveniyor. Ona teşekkür etmeliyim: Kendisiyle beş kez karşılaştım ve bana her zaman çok iyi davrandı. Karşısında nasıl davranacağımı neredeyse bilemediğim insanlardan biri. Karizması beni biraz çekingenleştiriyor.”