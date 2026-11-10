İspanya Başbakanı, Fas ile 2030 Dünya Kupası finali savaşını alevlendirdi

2030 Dünya Kupası etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendiren sert açıklamalarıyla İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nde teslim aldığı anı hatırladı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kupayı İspanya'ya verdiğini görmesini "gerçek bir siyasi coşku" olarak nitelendirdi. Tüm bunlar, final maçının nerede oynanacağı konusundaki anlaşmazlığın tırmandığı bir dönemde yaşanıyor: İspanya'da mı yoksa Fas'ta mı?

Sanchez, "La Septima" radyosuna verdiği röportajda, İspanya, Portekiz ve Fas'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için hazırladığı ortak dosyayı savundu ve asıl girişimin iki İber ülkesinden geldiğini vurguladı.

Başbakan şunları söyledi: "Bu fikri iki ülkenin düzenlediği ya da başlattığı doğru; İspanya ve Portekiz. Çünkü turnuvaya ev sahipliği yapma sırası Avrupa'ya gelmişti ve biz de buna Fas gibi kardeş bir ülkeyi ekledik."

Sanchez, Fas lehine finalin elinden alınmasına yönelik artan endişeler arasında İspanyol taraftarlara güven mesajı vererek, "İspanya, başka herhangi bir ülkeyle kıyaslandığında en fazla sayıda Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak" ifadesinin altını çizdi.

Konuşması sırasında Sanchez, İspanya Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan Dünya Kupası'nı kazanmasını büyük bir coşkuyla hatırladı ve o tarihi anı tarif etmek için son derece kişisel bir ifade kullandı.

Bir sonraki turnuvaya kendi topraklarında ev sahipliği yapmaya odaklanan Sanchez, tarihi tekrarlama arzusunu dile getirdi ve konuşmasını şöyle tamamladı: "Güney Afrika'da kazandık, New York'ta kazandık, şimdi de 2030'da İspanya'da kazanma sırası bizde, öyle değil mi? Bu, FIFA'nın yetki alanına giren bir konu ve en fazla sayıda maça ev sahipliği yapacak ülke İspanya'dır."

Dünya Kupası finali savaşı

Sanchez'in açıklamaları, 2030 Dünya Kupası finalinin nerede oynanacağı konusundaki gerilimin tırmandığı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu içinde ise belirleyici maçın Fas'ta oynanacağına dair endişelerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Juanma Castano'nun "El Partidazo de Cope" programında açıkladığı üzere, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları, sonunda Afrika ülkesinin seçilmesinde kilit bir rol oynayabilir.

Bu bağlamda Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo tartışmalı bir öneri sunuyor. Aynı programa göre, Halk Partisi lideri, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) finale ev sahipliği yapma hakkını İspanya'ya vermezse, seçim kampanyası sırasında İspanya'nın turnuvaya ev sahipliğinden çekilmesini önermeyi değerlendiriyor.

İspanya Federasyonu çekilme ihtimalini dışlıyor

Bu tutum, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun resmi pozisyonuyla doğrudan çelişiyor. Federasyon Başkanı Rafael Louzan, "El Partidazo de Cope" programında herhangi bir çekilme ihtimalini dışladı; kurumsal bir sükûnete çağırdı ve verilen taahhütlerin altını çizdi.

Louzan şunları söyledi: "İspanya, bu Dünya Kupası'nı düzenlemek için diğer ülkelerle, FIFA ile ve hükümetle anlaşmalar imzaladı."