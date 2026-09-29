İspanyol futbolu, son yıllarda milli takımların elde ettiği dikkat çekici sonuçların gölgesinde, Adidas şirketiyle olan ortaklığının hatlarını yeniden çizebilecek dev bir mali anlaşmaya doğru ilerliyor. Bu sonuçlar, İspanya Futbol Federasyonu'nu uluslararası arenada giderek artan konumunu yansıtan bir sözleşme talep etmeye yöneltti.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre İspanya Futbol Federasyonu, iki taraf arasındaki ortaklığı 2030 yılına kadar uzatmak için Adidas ile müzakerelere başladı. Görüşmeler, olumlu bir atmosferde ve 1991 yılından bu yana süregelen iş birliğini sürdürme yönündeki ortak arzuyla yürüyor.

İspanyol "As" gazetesine göre İspanya Federasyonu, farklı milli takımlarının peş peşe elde ettiği başarıların daha büyük bir mali karşılığı hak ettiğini düşünüyor; özellikle de İspanya'nın, Alman markasını temsil eden en önemli futbol güçlerinden biri hâline gelmesiyle birlikte.

Mevcut sözleşme, İspanya Federasyonu'na performansa bağlı primlerin yanı sıra yaklaşık 20 milyon euro sağlıyor; ancak federasyon, yeni anlaşmanın değerinde büyük bir artış elde etmeyi amaçlıyor.

İspanya Federasyonu, İspanyol futbolunun dünya çapında ulaştığı konumu yansıtacak şekilde, 2027 yılından itibaren başlayıp 2030'a kadar uzanacak yeni bir anlaşmaya varmayı umuyor.

Önümüzdeki günlerde, milli takım sponsorluk anlaşmalarının en önemlilerinden biri hâline gelebilecek yeni sözleşmenin mali ve ticari detaylarını sonuçlandırma çabasıyla iki taraf arasındaki müzakerelerin yoğunlaşması bekleniyor.











