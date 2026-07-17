İspanya altın fiyatını belirledi... Dünya Kupası şampiyonlarını dev ödüller bekliyor

İspanya Futbol Federasyonu yönetimi, önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası finalinde Arjantin ile oynanacak beklenen maç öncesinde, A Milli Takım oyuncularına altın madalya kazanıp şampiyon olmaları ya da ikinci sırada kalmaları durumunda ödenecek para ödüllerinin tutarını belirledi.

İspanya milli takımının Dünya Kupası serüveni, Yeşil Burun Adaları milli takımıyla oynanan ve 0-0 berabere biten maçta beklenmedik bir tökezlemeyle başlamıştı. Ancak takım, Suudi Arabistan’ı 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek ve ardından Uruguay’ı 1-0 yenerek hızla dengesini yeniden kazandı ve grubunu lider olarak tamamlayarak eleme turlarına yükseldi.

Eleme aşamasında İspanya Milli Takımı, finale yükselmeyi hak ettiğini kanıtlayan güçlü performanslar sergiledi; 32'li turda Avusturya'yı 3-0'lık skorla geçtikten sonra, ardından çeyrek finalde komşusu Portekiz’i 1-0 mağlup etti, çeyrek finalde ise Belçika’yı 2-1 yenerek durumu tersine çevirdi ve sonunda yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek Lionel Messi’nin takım arkadaşıyla ateşli bir karşılaşmaya çıktı.

İspanya, tarihindeki tek Dünya Kupası finaline ulaştığı 2010 Güney Afrika turnuvasında, uzatmalarda Andrés Iniesta’nın attığı tek golle Hollanda’yı mağlup ederek şampiyon olduktan sonra, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Gazeteci Miguel Ángel Díaz’ın İspanyol “Cadena Cope” kanalında yaptığı ve ESPN tarafından aktarılan açıklamaya göre, “La Roja” milli takımı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanırsa, kadrodaki her oyuncuya 750 bin avroya varan devasa bir para ödülü verilecek. Final maçını kaybedip ikincilik elde edilmesi durumunda ise her oyuncuya 440 bin avro ödül verilecek.