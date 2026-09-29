İspanya, 40 maçlık rekor seriyle tarihe geçti

İspanya Milli Takımı, mağlubiyet görmeden oynadığı üst üste maçlarda rekor bir seriyle tarihi karnesini güçlendirerek ve teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde güçlü sonuçlar almaya devam ederek gösterişli formunu sürdürdü.

İspanya Milli Takımı, salı akşamı konuk ettiği Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Sevilla kentinde oynanan karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci yol üçüncü grubunun ikinci haftası kapsamında gerçekleşti.

"Squawka" ağının aktardığına göre İspanya Milli Takımı, futbol tarihinde üst üste 40 maçı mağlubiyet görmeden oynayan ilk milli takım oldu.

Bu seri boyunca İspanya, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası kupalarını kazanarak karnesine yeni bir tarihi başarı ekledi.

Ayrıca İspanya Milli Takımı, farklı kulvarlardaki son 9 maçının tamamını kazandı ve böylece "Opta" ağına göre, De la Fuente yönetiminde Haziran ve Temmuz 2024 arasında elde ettiği en iyi galibiyet serisini yakaladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde, "Stats du Foot" ağına göre Portekiz ve Yunanistan her biri 19 galibiyetle turnuva tarihinde en çok galibiyet elde eden milli takımların başında yer alırken, Fransa ve İspanya'nın her birinin 18 galibiyeti bulunuyor.

Aynı ağ, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki katılım tarihinde 70. golünü kaydettiğini ve böylece turnuva tarihinde en çok gol atan milli takım haline geldiğini ekledi.

"Stats du Foot", İspanyol Fabián Ruiz'in dikkat çeken bir istatistiğine de değindi. Ruiz, bir milli takımla uluslararası düzeyde hiç mağlubiyet almadan en fazla maça çıkan oyuncu oldu; 52 maçta forma giydi ve bu maçlarda 37 galibiyet ile 15 beraberlik elde etti.