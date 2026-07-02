İspanya milli takımı, Perşembe akşamı Los Angeles Stadyumu’nda oynanan 32’li tur maçında Avusturya’yı 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.

İspanya Milli Takımı bu galibiyetle eleme turlarındaki uzun süren kötü gidişata son verdi ve tarihindeki tek dünya şampiyonluğunu kazandığı 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı (1-0) mağlup ettiğinden bu yana, Dünya Kupası'ndaki ilk eleme turu galibiyetini elde etti.

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"La Roja" da olağanüstü performans serisini sürdürdü ve tüm turnuvalarda üst üste 34. maçında yenilmezlik serisini koruyarak 25 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Mikel Oyarzabal, 36. dakikada Avusturya kalesinde İspanya adına skoru açtı; ardından 66. dakikada Pedro Porro skoru ikinci golle pekiştirdi ve 89. dakikada Oyarzabal, ikinci golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

La Roja, Cuma sabahı Arap Standart Saati'ne göre daha geç saatlerde karşılaşacak olan Portekiz ve Hırvatistan maçının galibi ile son 16 turunda karşılaşacak.



