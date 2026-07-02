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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya, 2010 Dünya Kupası finali'nden bu yana süren kötü gidişatı sona erdirdi

İspanya - Avusturya
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
İspanya
Avusturya
ABD
Portekiz
Hırvatistan
Kanada

İspanya milli takımı, Portekiz ile Hırvatistan arasındaki maçın galibini bekliyor

İspanya milli takımı, Perşembe akşamı Los Angeles Stadyumu’nda oynanan 32’li tur maçında Avusturya’yı 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.

İspanya Milli Takımı bu galibiyetle eleme turlarındaki uzun süren kötü gidişata son verdi ve tarihindeki tek dünya şampiyonluğunu kazandığı 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı (1-0) mağlup ettiğinden bu yana, Dünya Kupası'ndaki ilk eleme turu galibiyetini elde etti.

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"La Roja" da olağanüstü performans serisini sürdürdü ve tüm turnuvalarda üst üste 34. maçında yenilmezlik serisini koruyarak 25 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Dünya Kupası
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Portekiz
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Hırvatistan
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Mikel Oyarzabal, 36. dakikada Avusturya kalesinde İspanya adına skoru açtı; ardından 66. dakikada Pedro Porro skoru ikinci golle pekiştirdi ve 89. dakikada Oyarzabal, ikinci golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

La Roja, Cuma sabahı Arap Standart Saati'ne göre daha geç saatlerde karşılaşacak olan Portekiz ve Hırvatistan maçının galibi ile son 16 turunda karşılaşacak.


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