İspanya 17 Yaş Altı Milli Takımı, Fiji'yi 15-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı ve Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi. Oyuncuların olağanüstü hücum performansına 5 golle Rafa Cruz önderlik etti.

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Teknik direktör David Cubillo'nun ekibi, grup aşamasının ikinci maçında Fiji'yi farklı geçerek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmada birçok İspanyol yetenek dikkat çekici bir performans sergiledi. Rafa Cruz 5 gol atarken Trujillano ve Roberto Tomás 3'er gol kaydetti.

Cubillo bu maçı kadrosunda geniş çaplı değişiklikler yapmak için fırsat bildi ve açılış maçında Çin karşısında yedekten oyuna giren birçok oyuncuya şans verdi.

Bazı oyuncular ilk 11'deki yerlerini korudu. Bunların başında Holmes, Kompany ve Roberto Tomás geliyordu. Diğer bazı isimler ise ilk 11'de forma giyme fırsatı buldu.

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Rafa Cruz ilk dakikalardan itibaren maçın yıldızı olduğunu gösterdi ve 10. dakika dolmadan sağ ayağıyla yaptığı iki isabetli vuruşla iki gol attı.

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Roberto Tomás 12. dakikada üçüncü golü kaydetti. Ardından Barcelona oyuncusu iki gol daha atarak hat-trick'ini tamamladı. Cruz ve Trujillano ise skoru büyütmeyi sürdürdü.

İspanya'nın hücum gücü bununla da sınırlı kalmadı. Trujillano'nun iki gol eklemesi, Roberto Tomás'ın hat-trick'ini tamamlaması ve Kompany'nin bir gol daha atmasıyla İspanya ilk yarıyı ezici bir üstünlükle kapattı.

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İkinci yarının başlamasıyla İspanya, turnuva tarihinin en farklı galibiyeti rekorunu kırmak için baskısını sürdürdü. Bu rekor, geçen turnuvada Yeni Kaledonya'yı 16-0 yenen Fas'a ait.

İkinci yarıda, turnuvaya sakatlıkla gelmesine rağmen sahalara dönen Yeremaya forma giydi. Trujillano da penaltıdan attığı golle hat-trick'ini tamamladı.

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Jorge Domínguez iki korner sonrasında iki gol kaydetti. Rafa Cruz iki gol daha atarak gol sayısını beşe çıkardı. Ardından Yeremaya da 80. dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

Bu galibiyetle İspanya, rakibine gol izni vermeden 15 gol atarak bu yaş kategorisinde tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

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İspanya, iki takımın da bir üst tura çıkmayı garantilemesinin ardından grup liderini belirleyecek merakla beklenen maçta perşembe günü Fas ile karşılaşmaya hazırlanıyor.