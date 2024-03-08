İsmail Yüksek, Konferans Ligi'nde hiçbir futbolcunun başaramadığını başardı

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederken İsmail Yüksek de benzeri görülmemiş bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendi

İsmail Yüksek hiçbir futbolcunun başaramadığını başardı

İstatistikleriyle ön plana çıktı

NE OLDU? Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederken geceye damga vuran isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Konferans Ligi'nde hiçbir futbolcunun ulaşamadığı istatistiklere ulaştı.

BÜYÜK RESİM: Sahipsiz topları kimseye bırakmayan İsmail Yüksek, ikili mücadelelerde de rakiplerine büyük üstünlük kurdu. OPTA verilerine göre, 25 yaşındaki oyuncu, Union Saint-Gilloise maçında 5 top kaptı ve ayrıca 14 ikili mücadeleden de zaferle çıktı. Karşılaşmada 10 sahipsiz top da kazanan İsmail Yüksek, Konferans Ligi'nde bir ilke imza attı. Tüm bu istatistikleriyle bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Belçika ekibi karşısında deplasmanda aldığı 3-0'lık avantajla Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final kapısını aralamış oldu.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile 14 Mart'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek ve rakibine fırsat vermeyerek çeyrek finale adını yazdırmak isteyecek.