İsmail Yüksek, Jose Mourinho'ya hayatının yanlışını yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda şanssız bir an yaşadı ve sakatlandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gerçekleşen son antrenmanın ardından Fenerbahçe'nin yeni takım otobüslerinin tanıtıldığı organizasyona gelen Jose Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüldü.

Instagram'dan paylaştı

Antrenmanda sakatlandığı ortaya çıkan Portekizli teknik direktör, nasıl sakatlandığı gösteren görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Taktik antrenman esnasında sahanın ortasında olan Jose Mourinho, İsmail Yüksek'in arkadan yaptığı hamleyle yerde kalarak sakatlık yaşadı.

Haberin devamı aşağıda

'Genç antrenörlere ders'

Jose Mourinho bu anları kendisine ait sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşırken not olarak ise, "Genç antrenörlere ders. Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size pas verebilirler ya da arkanızdan tekme atabilirler" yazdı.

Fellaini ve Kumbulla ile de çarpışmıştı

Jose Mourinho bu paylaşımına Roma'dan öğrencisi Marash Kumbulla ve Manchester United'dan Mourane Fellaini'yi de ekledi. Mourinho daha önce bu iki oyuncuyla da antrenmanda çarpıştığı ortaya çıktı.