İsmail Yüksek, Fenerbahçe'ye veda mı ediyor?

Fenerbahçe yönetiminin birçok kulübün ilgilendiği İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili son kararı verdiği söyleniyor.

İsmail Yüksek ile Benfica, Marsilya ve Atletico Madrid ilgileniyor

Fenerbahçe'ye veda edebilir

Yönetim kararını verdi

NE OLDU? Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferi sonrası forma süresi azalan İsmail Yüksek'in takımdan ayrılması gündemde. Hürriyet'in haberine göre, Benfica'nın ilgilendiği milli futbolcu için Marsilya ve Atletico Madrid de devreye girdi.

Sarı-lacivertli yönetimin forma şansı azalan İsmail Yüksek'in ayrılığına sıcak baktığı, ara transfer döneminde transferine izin verebileceği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Geçen sezon Atletico Madrid'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddeden Fenerbahçe'nin bu kez tekliflere olumlu yaklaşabileceği söyleniyor. Fenerbahçe yönetimi teklifleri yeterli görmezse futbolcunun maaşında artışa giderek yeni sözleşmede imzalayabilir.

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Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon 11 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.