İsmail Köybaşı'nın takımı La Liga'da lider

Real Betis'i mağlup eden İsmail Köybaşı'nın takımı Granada, La Liga'da liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde ( ) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Granada, sahasında oynadığı maçta 'i 1-0 yendi. Granada'nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.

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La Liga'ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

- maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada'yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, , ve izledi.

Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.