İsmail Köybaşı: İspanya'da beni Gareth Bale ile kıyasladılar

Sezon başında Granada'ya transfer olan İsmail, İspanya'daki günleri ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş formasını yedi sezon giydikten sonra ’ye transfer olan İsmail Köybaşı, ardından İspanya'nın yolunu tutmuştu.

Sezon başında ekibi Granada’ya transfer olan 30 yaşındaki sol bek, İspanya macerasını ise Fanatik' e anlattı.

“La Liga’da ilk etapta zorlanmıştım. Şimdi dilimi geliştiriyorum. Granada’da 1+1 yıllık sözleşmem var. Sezon sonunda oturup konuşacağız," diyen İsmail, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Haftada üç defa internet üzerinden İspanyolca ders alıyorum. Takım arkadaşlarımla anlaşabiliyorum. Hatta bir maçtan sonra da İspanyolca röportaj verdim. İspanya’da büyük yankı uyandırdı. Herkes tarafından takdirle karşılandı. Çabaladığınızı görüyorlar. Bu onlar için önemli. Bu konuda ’li Gareth Bale’e kızgınlar. Yıllardır İspanyolca öğrenmediği için. Bu konuda beni Bale’le kıyasladılar” ifadelerini kullandı.

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Granada'ya gelmeden önce ile görüştüğünü açıklayan İsmail, "Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Espanyol’la da görüşmüştüm ama olmamıştı. Geçen yaz askerliğimi yaptıktan sonra Granada’ya transfer oldum" dedi.

“ ve Real Madrid deplasmanlarında kulübedeydim. Süre alamadım ama Nou Camp ve Santiago Bernabeu atmosferlerini gördüm," diyen 30 yaşındaki oyuncu, "Barcelona, pas üzerine oynadığı için sistemini seviyorum. Onlardan daha çok etkilendim. Nou Camp’ta top Messi’ye gelince tüm stat ayağa kalkıyor, ona karşı reaksiyon oldukça yüksek. Atletico karşısında Wanda Metropolitano deplasmanında forma giydim. Orası daha çok Diego Simeone’yle hareket eden bir seyirci grubuna sahip" şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca en zorlandığı oyuncunun ise Andriy Shevchenko olduğunu belirten İsmail, "Beşiktaş’tayken İnönü Stadı’nda Dinamo Kiev’le oynadığımız maçta karşılıklı oynamıştık. Onun bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. Mücadele ettiğiniz anda bunu hissediyorsunuz. Aşırı kuvvetliydi. Ek olarak kariyerimdeki en iyi karşılaşmam, Old Trafford’taki maçıydı. Bireysel olarak neredeyse yaptığım her hareket olumluydu. Uzun senelerde yenilmiyorlardı ama onları 1-0 yenmiştik" dedi.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a çok yakıştığını söyleyen İsmail, “Sergen Hoca'nın imza törenini izledim. Konuştuğu sırada kelimeleri seçerken zorlandığını gördüm. Onu hiç bu kadar mutlu ve çekingen görmemiştim. O günkü heyecanını anlayabiliyorum. Camiayla bütünleşen bir futbolcuydu, şimdi hoca oldu. Bence çok yakıştı" yorumunu yaptı.