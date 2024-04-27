İsmail Kartal, Michy Batshuayi'yi tercih etme sebebini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde Michy Batshuayi'yi tercih etme sebebini açıkladı.

Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Dzeko derbide yedekti

İsmail Kartal nedenini açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe, Beşiktaş'ı derbide 2-1 mağlup ederken Sarı-lacivertlilerin ilk golü Michy Batshuayi'den geldi. İsmail Kartal derbide tercihini Edin Dzeko'dan değil Belçikalı golcüden yana kullandı.

NE SÖYLENDİ? İsmail Kartal, Batshuayi tercihinin nedenini şöyle açıkladı: "Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Bu maçta Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta arasındaki idman performansı da iyiydi Batshuayi'nin. Bu akşamki tercihimiz ondan yana oldu."

BÜYÜK RESİM: Ayrıca İsmail Kartal şunları söyledi: "İlk devrede oyuncularımıza 2'yi 3'ü bulmamız gerektiğini anlattık. İlk yarıya nasıl başladıysak aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini konuştuk. 2. golü bulduk. 3'ü, 4'ü de bulabilirdik. Cenk Tosun'un attığı golle de maç 2-1 bitti. Maçı kazanmasını bildik, yolumuza devam ediyoruz."

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 3 Mayıs'ta Rizespor ile oynayacak. Fenerbahçe ise 6 Mayıs'ta Konyaspor deplasmanına konuk olacak.