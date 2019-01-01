İsmail Kartal: Mağlubiyeti hak etmedik

Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal, Başakşehir deplasmanında aldıkları 5-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip, Danijel Aleksic(2), Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle İsmail Kartal ve ekibini 5-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal, maçı farklı kaybetmeyi hak etmediklerini belirtti.

Hafta başından itibaren rakiplerinin gücünü ve özelliklerini oyuncularına anlattığını dile getiren Kartal, "Maç berabere giderken yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatalardan gol yiyip geriye düştük. 2-0'dan sonra oyuna bir karakter koyduk. Pozisyonlarımız da vardı ama olmadı. Rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Bugün farklı mağlup olmayı hak etmedik, rakibimizin yakaladığı her pozisyon gol oldu." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden İsmail Kartal, Mostapha El Kabir ve Umar Aminu'nun yokluğunu fazlasıyla hissettiklerini de sözlerine ekledi.