İsmail Kartal: Mağlubiyeti hak etmedik

Başakşehir'e son dakika golüyle mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, mağlup olmayı hak etmediklerini söyledi.

Süper Lig'de ile karşılaşan Çaykur Rizespor, Skrtel'in son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada mağlubiyeti hak etmediklerini söylerken, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada konsantrasyon eksikliğiyle yediğimiz golle mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

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"Maçta neyi planladıysak hepsi tuttu. İkinci yarıda Başakşehir'in oyundan düşeceğini, bizim ise fizik gücümüzün iyi olduğunu biliyorduk. Düşündüğümüz gibi 60. dakikadan sonra rakip takım oyundan baya düştü. Pozisyonlar bulduk. Bugün bizim en büyük şanssızlığımız iki stoperimizin olmaması oldu."

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"Mücadelemizi herkes görüyor"

"Oynadığımız futbol ve verdiğimiz mücadeleyi herkes görüyor. Çok dirençli bir takımız. Biraz dikkatli olmamız gereken yerler var. Bunları düzeltebilirsek bu mücadelenin karşılığını önünde sonunda alacağımızı düşünüyorum."